Pérez: “Mi padre me dice que cuando me toque jugar contra Cristal, no celebre el gol”

Jimmy Pérez, jugador de Sport Huancayo, habló luego de la gran victoria del Rojo Matador frente a Cristal en el inicio de la Liga 1 – 2022

No celebra. Jimmy Pérez, jugador de Sport Huancayo, habló luego de la gran victoria del Rojo Matador frente a los Celestes en el inicio de la Liga 1 – 2022. El joven futbolista anotó un golazo frente al conjunto dirigido por Roberto Mosquera, que les sirvió para quedarse con el triunfo en la Incontrastable.

Pérez dijo lo siguiente sobre su gol: “Fue un partido muy duro. Sabíamos que iba a ser así porque Cristal es un gran equipo y gracias a Dios se pudo dar el resultado, que fue la victoria en casa. Yo entreno para entrar en el once. Creo que yo toda la semana entreno de la mejor manera, me entreno bien y ya el ‘profe’ decidirá quiénes arrancan y quiénes no”.

Además, confesó que fue un partido difícil: “Yo siempre hablo con mi padre y me dice que cuando me toque jugar contra Cristal, que no lo celebre, que siempre haya ese aprecio, porque es verdad que ese club me ha dado demasiado, me ha tratado muy bien y yo siempre voy a respetarlo”.

EL ROJO MATADOR VA CON TODO:

El joven de 20 años manifestó que Huancayo quiere ser protagonista este año: “Mis objetivos son tener más partidos ya que el año pasado tuve pocos. Ahora me toca pelear con varios experimentados ahora que no sumo bolsa. Y campeonar, llegar a una Libertadores que es lo se quiere para el pueblo de Huancayo”.

Por último, advirtió que Huancayo jugará de igual a igual con cualquiera: “Creo que Huancayo está preparado para ir a cualquier sitio a dar pelea y eso vamos a hacer el domingo que viene en Piura que hace mucho calor, pero no es adversidad para nosotros”.