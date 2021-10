“Perú ahora es protagonista”

Ex crack boliviano que jugó en su selección y también en Boca y River de Argentina, afirma que hace años dejamos de ser participantes.

“El fútbol de mi país cada vez está peor. Hace 5 eliminatorias que somos un fracaso”

Escribe: CARLOS HERNANDEZ



Milton Melgar, fue un gran jugador que vistió la camiseta de la selección boliviana por la década del 90. El ex centrocampista, habló de la selección peruana que tendrá como rival a los altiplanos en esta fecha triple. Además, explicó las razones por la cual Bolivia no tiene chances rumbo al mundial y recordó su paso por River Plate y Boca Juniors.

¿Cree que Bolivia todavía tiene chances de clasificar en esta eliminatoria?

Cada vez que se acerca un partido de eliminatoria las preguntas se basan en las posibilidades de clasificar y nosotros venimos unas cinco eliminatorias que no tenemos ninguna chance, que no somos favoritos para clasificar. El fútbol boliviano cada día está peor.

Les tocó Ecuador, ahora Perú y después Paraguay…

Ya empezamos perdiendo ante Ecuador. Siendo realista desde hace mucho tiempo, no tenemos ninguna chance de clasificar. Esa es la realidad del fútbol boliviano, que ha tenido y tiene algunas irregularidades en el manejo dirigencial. Lo único bueno que tenemos es el esfuerzo del futbolista.

¿Si valora el esfuerzo del seleccionado boliviano?

Es que ellos hacen un gran esfuerzo, que a veces nos sorprende y le da alegrías al pueblo boliviano.

¿Pero no pueden hacer una isla como hizo Ricardo Gareca con Perú?

Perú está lejos de nuestra realidad. Hace un tiempo atrás tenía los mismos problemas que nosotros, es más, Perú acomodó un poco el fútbol boliviano. Hacen cumplir las resoluciones y eso hizo mejorar el fútbol peruano que hizo que tuvieran éxitos deportivos como fue llegar al mundial. Acá no. Hacer una isla en estas circunstancias es mentirnos, el fútbol casero que se juega en el país está agonizando con problemas institucionales.

¿Qué opina de esta fecha triple? Perú necesita los tres puntos…

Todos los rivales vienen a buscar los tres puntos contra Bolivia. Los únicos que no se dan cuenta son los dirigentes, porque siguen mintiendo por seguir ahí. Perú va a ser un rival de mucho cuidado, se acercan instancias finales donde la puntuación hace que la exigencia sea mayor. Perú es una selección muy fuerte, hace muchos años dejó de ser participante, es candidato en los últimos años a clasificar, sobre todo por el fútbol que ha venido demostrando en este tiempo. Es probable que Gareca tenga una estrategia para jugar en La Paz.

¿Qué cambió después de la clasificación al mundial que ustedes obtuvieron en el 94?

No se hizo absolutamente nada, debió haberse aprovechado la clasificación, pero no fue así. No hubo ningún cambio, lo que se construyó dentro de la cancha no sirvió de nada. La dirigencia fue incapaz de hacer algo.

¿Por qué dice que no se hizo nada?

Porque no tenemos nada. Por ejemplo, no poseemos una sola cancha de la Federación Boliviana de Fútbol. No hubo ningún cambio, nuestra dirigencia post mundial fue incapaz de hacer algo.

¿Se acuerda del partido que le hicieron a Alemania en el mundial del 94?

Claro. Es el mejor recuerdo que tengo. No siendo favorito, igual lo disfrutamos, jugamos una inauguración en el cual todo el mundo estuvo a la expectativa. Todos sueñan con eso.

A muchos bolivianos les molesta que digan que Bolivia tiene ventaja por jugar en altura. ¿A usted también le incomoda cuando dicen eso?

Para nada me molesta. ¿Por qué nos tiene que molestar? Si es la verdad. Cuando se le supo aprovechar en un sudamericano salimos campeones. Cuando la sabes aprovechar llegas a instancias importantes en una Libertadores o Copa Sudamericana.

¿Si lo considera como ventaja entonces?

Es una ventaja natural que tenemos, pero últimamente no la sabemos aprovechar. Eso sí, la altura sola nunca va a ganar. Tiene que haber un trabajo detrás.

Usted ha sido el único jugador boliviano y uno de los pocos afortunados que ha tenido la dicha de jugar en Boca y River, ¿Qué recuerda de esos tiempos?

Son cosas que se dan mediante el tiempo, algunos tenemos esa fortuna de tener la posibilidad de jugar en Boca y River. Hay que decirlo, no es común. Es una experiencia muy linda, muy agradable, fue lo mejor que me pasó en mi carrera deportiva. Lo supe aprovechar, eso me ayudó a que crezca deportivamente. Gracias a eso se alargó mi carrera, en Argentina aprendí a ser un profesional al 100 por ciento.

¿Qué anécdota tiene jugando en Boca?

Cuando toda la gente de la Bombonera me llamaba “boliviano, boliviano”, el cariño que recibí ahí fue impresionante.

¿Y una anécdota en River?

Un día íbamos a jugar un clásico, justo pasé por la hinchada de Boca y me aplaudieron. Me sorprendió porque era rival, de verdad que no lo esperaba. Fue una satisfacción hermosa.