“Perú es muy competitivo”

Escribe: CARLOS HERNANDEZ

¿Qué tal la ha pasado por el Covid?

Ahí bien. He vuelto al juramento hipocrático y he cuidado a la gente de mi casa.

Claro, porque usted es médico, eso mucha gente no sabe…

Así es. Yo me licencié en medicina en la universidad de Barcelona, aunque siempre la tuve como segunda profesión.

¿Le llegó a dar el Covid?

A la familia sí, yo no tuve. Afortunadamente no he sido afectado y he trabajado al mando de ellos.

¿Alguna vez ejerció como médico siendo entrenador?

No, lo que sí hice durante un tiempo fue interrumpir mi carrera de entrenador y abrí mi clínica en Barcelona, ahí atendí a Diego Maradona, le hicimos una serie de exámenes, por el año 91, fue un poco antes de venir a Bolivia.

Recuerda bien esa campaña de Bolivia en las eliminatorias para el 94…

Sí claro, nosotros clasificamos directamente con Brasil. Dejamos fuera a Uruguay, Ecuador y a Venezuela.

¿Es la clasificación al mundial del 94, su mayor logro en su carrera como técnico?

No, la verdad que no. Cuando vine a trabajar aquí a Bolivia me dijeron que era un ilustre desconocido Y eso que ya llevaba ocho años en Primera División de España y aun así me decían eso. En ese tiempo no había Google, ni Wikipedia. Quien me juzgaba era un ignorante.

¿La altura los ayudó?

¿La altura ha nacido de un volcán de la noche a la mañana o siempre ha existido la altura? Si fuera por esa lógica, Bolivia clasificaría a todos los mundiales. Es como decir que Perú clasificó gracias al reclamo de Chile. Cuando no es tan cierto, tuvieron una buena segunda ronda. Para mí, la selección de Perú es una selección importante.

¿Las eliminatorias sudamericanas son las más difíciles del mundo?

Se juega a cuarenta grados, a las dos de la tarde y a nivel del mar. Ha habido accidentes vasculares muy delicados por jugar en esas condiciones. Lo importante es formar un buen equipo. La prueba es que Perú clasificó a Rusia después de muchos años y Bolivia no ha vuelto a clasificar desde el 94. ¿Usted cree que los tres puntos es para mejorar el fútbol ofensivo o para ayudar a los que más veces ganan?

Pero hicieron un buen partido contra Alemania en el 94…

Es verdad. Hasta el punto que hablé con Etcheverry, lo queríamos utilizar contra España, ya que así ganábamos 15 días de recuperación. Hablé con él para quitarle el susto de encima. Yo quería ponerlo porque los jugadores alemanes le temían, era un as bajo la manga. Pero el árbitro mexicano lo expulsó por una patadita. Hazme el favor…aun así, con diez hombres los tuvimos. Terminaron pidiendo la hora.

¿Han cambiado las eliminatorias sudamericanas?

Es muy distinto jugarlo ahora. Yo he tenido buenos amigos desde Markarian, como Pablo Bengoechea que fue mi jugador en el Sevilla. Siempre ha sido Perú un equipo admirado, por su juego. Recuerdo aquel Perú del año 70, Perú tenía un equipazo. Antes jugábamos por grupos. Ahora los planteamientos son muy distintos. Se juega la quinta jornada y hay dos equipos que ya han cambiado de técnico. En este momento, Perú y Bolivia tienen los mismos puntos. Si tú analizas, uno de doce, andan mal. Pero hay que tener tranquilidad.

¿Qué equipos hoy tienen más chances?

La verdad, los que tienen más jugadores en el exterior, porque son más competitivos. Los que tienen jugadores en clubes locales van en desventaja.

¿Perú puede clasificar?

Gareca, clasificó al mundial cuando ya pensaban que estaban eliminados. No hizo un gran mundial, pero sí una buena Copa América.

¿Y Bolivia?

Bolivia ha recuperado un gran técnico como Farías. El único país que no ha jugado un mundial es Venezuela. Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Uruguay, Chile, Paraguay quieren estar ahí también, alguien tendrá que quedarse afuera.

¿Por qué en las selecciones sudamericanas cuesta mantener un proceso a largo plazo?

Mira a Washington Tabares, a pesar de su enfermedad, sigue trabajando. Y Uruguay siempre está vigente. El verdadero protagonista del fútbol es el futbolista. El jugador que se siente a gusto en un equipo rinde más. Tiene que encontrar un buen ambiente de trabajo para que ande con ganas.

Me dice que conoció a Pablo Bengoechea, ¿tiene alguna anécdota con él?

Pablito era un personaje. Tenía unas ganas de triunfar. Eso le sirvió en Perú cuando dirigió a Alianza Lima. De Bengoechea puedo decir maravillas, mire que dio positivo de cafeína. Una vez me dijo: “Mire profe, a mí de acá me tienen que sacar en traspaso o con los pies por delante”. Siempre me pareció una persona de admirar.

Ahora, usted clasificó a la semifinal de la Libertadores del 2014 con Bolívar…

No nada. Eso también fue por la altura jajaja. Resulta que ganamos partidos afuera, pero todo lo que hagan en Bolivia es por la altura jaja, es increíble.

Usted dirigió sus últimos años en Bolivia cuando estaba Roberto Mosquera también ahí. ¿Qué le parece como técnico?

Sí claro, tuve a oportunidad de hablar con él. Hizo grandes campañas tanto con Wilsterman y con Royal Pari. Ha dejado marca y huella en Bolivia. Me parece un gran técnico.

¿Hubiera sido bueno que dirija la selección de Bolivia?

Él si hizo un gran trabajo con Royal Pari. No sé si se la llegaron a ofrecer, pero es muy bueno en lo que hace.

¿Se anima a dar un pronóstico para el partido Bolivia – Perú?

La última vez que se enfrentaron ganó Bolivia con autoridad. Ese partido lo perdió Perú, aunque luego lo ganó de local. No me atrevo a dar un juicio. En Bolivia no ha empezado las ligas todavía.

¿Algún jugador peruano que le guste?

André Carrillo es el mejor jugador peruano. Ya veremos cómo llegan los demás. Guerrero también me gusta, ya no está el gran Pizarro.

Pizarro es muy criticado acá…

¿Quién no es criticado? Si hasta Messi es criticado.

¿Qué le parece si las eliminatorias sudamericanas se juegan en Europa?

No estoy de acuerdo. La cuna del fútbol competitivo está en Sudamérica. Y hay que mantener eso, yo hice acá e hice el camino al revés. Creo que nadie es completo si no vive la experiencia americana.

¿Qué decisión es más difícil para un entrenador? ¿Enfrentar a un equipo consolidado o enfrentar a un equipo que dependa de una figura estelar?

Que el jugador crea en ti. Es ahí donde se hace un equipo. Que pasa si anulas esa figura. Cuando me preguntaron en: “¿Qué le parece Messi?”. Yo respondí: “Es un equipo lleno de argentinos”. Claro, Argentina tiene para hacer tres selecciones.

Gracias por su tiempo don Xabier, ha sido un gusto.

Gracias a ti. Sigo a la Liga Peruana. Me encanta la evolución que está teniendo, incluso las instalaciones que tiene la Federación peruana de Fútbol, que antes no tenían