“Perú será difícil para Argentina”

Escribe: CARLOS HERNANDEZ

El partido de Perú contra Argentina está a la vuelta de la esquina, por ello que buscamos a un histórico para que nos diga sus expectativas de cara al duelo por eliminatorias. TODO SPORT habló en exclusiva con Sergio Batista, volante campeón del mundo en el 86’ y subcampeón en el 90’. Nos habló sobre la selección peruana, Ricardo Gareca, contó anécdotas de Lionel Messi y recordó su paso como técnico de la Albiceleste

La primera vez que escuché su nombre fue por el famoso relato de Víctor Hugo Morales, ¿lo nombra a usted primero no?

Claro, es que yo recupero la pelota, aunque con foul creo jajaja. Corté el avance de los ingleses, luego se la doy al negro Héctor Enrique, quien le da el pase.

Ese partido contra Inglaterra se jugó con todo, no?

Era un partido especial para nosotros. Por lo que pasó cuatro años antes.

Muchos decía que era un partido más, pero del vestuario para adentro es otra cosa ¿no?

No era un partido más. Sabíamos lo que significaba para la gente. No sé si la gente festejó más el campeonato o ese partido.

¿Usted juega el mundial del 86, pero no estuvo en las eliminatorias?

Claro. Entré a la selección en el 85 y volví en el 85 cuando nos preparábamos para el mundial.

¿Cómo vivió el partido ante Perú?

Se sufrió muchísimo. Lo que son las cosas, clasificamos al mundial faltando un 7 minutos y fuimos campeones del mundo. (Risas)

Gareca hizo el gol de la clasificación y no fue al Mundial…

El flaco Gareca era un jugador bárbaro para nosotros. Bilardo pensó que teníamos que tener la pelota para no cansarnos. Quizás si se jugaba en otro país donde no haya altura, por ahí podía estar.

¿Qué le parece lo que está haciendo con la selección peruana?

Es un gran técnico, sabe mucho. Les cambió la mentalidad no solo a los jugadores, sino a todos. Usó una metodología de trabajo que gustó y mucho. Perú tiene grandes jugadores. Te hablo desde la época del 70. Dirigí la selección juvenil de Argentina y siempre vi a los juveniles peruanos con mucho futuro.

¿Es amigo de Gareca?

No amigo, pero si somos muy buenos compañeros. Tengo una buena relación con él, siempre que nos vemos nos saludamos. Estuvimos en la selección juntos. Es muy sencillo y trabajador.

Lo vocearon a él para dirigir a Argentina

Claro, no solo se pensó. Se piensa, hasta ahora. Está haciendo un gran trabajo en Perú. Así que va a estar en carpeta siempre.

¿Ha estado viendo las eliminatorias?

Claro. Vi Perú – Brasil, pienso que no tenía que haber perdido Perú. Se le escaparon dos puntos, creo que pudo haber ganado o empatado. Brasil nunca fue superior.

¿Por qué cree que se vio mejor a Perú ante Brasil que contra Paraguay?

Quizás pasa por ser el primer partido, aunque jugar en Paraguay no es fácil tampoco. Pero sacaron un punto importantísimo. Y contra Brasil el jugador tiene una motivación extra. Perú le puede ganar a cualquiera. Argentina la tendrá muy difícil contra Perú.



Argentina tiene una ventaja, porque Perú primero juega con Chile y luego con ustedes

Hoy los jugadores no sienten teso. Va a ser un partido difícil, más para nosotros que somos un equipo nuevo.

¿Sabía que Messi por eliminatorias, nunca ganó acá en Lima?

¿Así? Que interesante, no tenía esa estadística. Las eliminatorias son muy difíciles. Perú es complicado siempre, que Lionel no haya ganado ahí es por algo.

¿Ve una diferencia del Messi que usted dirigió en el 2011 con el Messi de ahora?

Sí, veo una diferencia. Yo lo tuve en su mejor momento. Hoy está pagando todo lo que se habló de su salida del Barcelona y todo eso, creo que eso lo tiene un poco lento.

¿Tiene una anécdota con Lionel?

En los Juegos Olímpicos del 2008 cuando íbamos a jugar la final contra Nigeria que yo di la charla y él (Messi) con Agüero estaban jugando Play Station. Yo pasé por la habitación y les dije: “Che, ustedes saben que tenemos que jugar una final”. Lío me dijo: “Checho espera, ahorita le gano a este y ganamos la final tranquilamente. Así que quédate tranquilo”. Se quedaron jugando, después salieron a la cancha y la rompieron (risas).



En Perú han convocado a un jugador italiano – peruano. Hay opiniones divididas en la gente…

Ricardo por algo lo convoca. Ha pensado en el bien de su equipo. El que llega tiene que adaptar al grupo.

¿Se anima a dar un pronóstico para el Perú – Argentina?

Jajaja. Ojalá gane Argentina, que quieres que te diga. Lo lamento por el flaco Gareca, pero uno tiene que hinchar por su país.

¿Qué pasó con Tevez?

En ese momento se hablaba que venía que no venía, es una de las experiencias que yo tuve como técnico. Tevez tenía que estar sí o sí, pero mi idea siempre fue tenerlo.

¿En Argentina se exigen los resultados por encima del “jugar bonito”?

En Argentina lo único que importa hoy en día es el resultado. Hace 34 años que no salimos campeones. Pasaron tantos técnicos Desperdiciamos una muy buena camada de jugadores. Cuando salimos subcampeones en el 90 lo celebraron más que cuando fuimos campeones en el 86. En el 2014, quedamos subcampeones y a nadie le gustó. La gente no lo valora, porque estamos necesitados de ganar algo.

¿Qué pasó en el mundial del 90? ¿Por qué no jugó la final?

Me sacaron amarilla en la semifinal con Italia y por eso no juego la final.

¿Por qué cree que Simeone no dirige la selección Argentina?

No te sabría responder muy bien esa pregunta, porque no sé si la AFA les habla, de repente ellos no tienen intención de asumir. Por ahí necesitan un proyecto, pero por ahora no se dan los proyectos, si pierdes la Copa América te cambian y listo. Igual, se ve que algo pasa. Recuerda que en Europa los proyectos son serios. Al menos con Scaloni hay un proyecto. Se está formando jugadores para la selección mayor. Tiene un grupo que se llevan bien. Un buen grupo es fundamental para lograr cosas importantes

¿Qué países cree que pueden clasificar al mundial?

(Silencio) Esta eliminatoria será mucho más pareja. No es fácil ir a jugar a Perú, Paraguay o Ecuador.

¿Qué tan importante es jugar con público en una eliminatoria? ¿Influye?

Si claro, el alentó de la gente influye y mucho.

¿Qué tan distinto es manejar un equipo grande que un equipo chico?

Es distinto, desde la figura de los jugadores, los equipos chicos son más sencillos. Y ser humilde es clave.

¿Por qué los clubes peruanos no compiten a nivel internacional?

De repente pasa por un tema de mentalidad, la falta de convencimiento. Pero yo creo que, si los clubes tienen la mentalidad de la selección, pueden pelearle a cualquiera.