Perú será sede del Torneo Mundial Sub 20 de atletismo

Gustavo San Martín, presidente del IPD, participó en la presentación de la candidatura de Lima como escenario del Mundial Sub 20 de atletismo.

El Consejo Ejecutivo de World Athletics eligió al Perú como sede del Mundial Sub 20 de Atletismo, el cual se llevará a cabo en el Estadio Atlético de la Videna en el próximo 2024.

Hace unas semanas atrás, la FDPA, que recibe importante colaboración del IPD, lanzó su postulación a través de una reunión vía Zoom. En ella también participó el presidente del IPD, Gustavo San Martín, y el Comité Organizador anfitrión.

En esta reunión, se presentó un video en la que se muestra porqué Perú cumple todos los requisitos que se requiere para albergar este importante evento. El recinto Atlético de la Videna será el que acogerá este campeonato deportivo. Anteriormente se han desarrollado Campeonatos Sudamericanos de Atletismo, Grand Prix, los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019, etc.

💪🏻🇵🇪¡Gran noticia! La ciudad de Lima fue designada como sede del Campeonato Mundial Sub-20 de Atletismo 2024.

💪🏻🇵🇪¡Gran noticia! La ciudad de Lima fue designada como sede del Campeonato Mundial Sub-20 de Atletismo 2024.

Cabe resaltar que, la pista de la Videna, cuenta con la certificación Clase I de la World Athletics, preparada para cualquier certamen de talla mundial.

La fecha programada para el Campeonato Mundial de Atletismo U20, será en el mes de julio del 2024.

“¡Nos vemos pronto, Lima! The World Athletics Council confirms that the #WorldAthleticsU20 Championships 2024 will take place in Lima, Peru.”, indicaron desde su cuenta oficial de Twitter.