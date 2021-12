Élber: “Pizarro escribió páginas doradas en Bayern Múnich”

Giovane Élber, embajador y ex futbolista de Bayern Múnich, se refirió a su linda amistad con la leyenda peruana del fútbol alemán, Claudio Pizarro.

El embajador de Bayern Múnich, Giovane Élber, se refirió a la convivencia que tuvo con Claudio Pizarro en el conjunto ‘bávaro’ y aseguró que sin ninguna duda el peruano “escribió páginas doradas” en el club alemán.

“Claudio Pizarro no es solo un embajador del Bayern Múnich, para mí es un hermano, un amigo muy cercano. Lo conocí cuando él era muy joven, procedente del Werder Bremen, con el miedo que representa jugar en un club grande como el Bayern Múnich. Aquí se juega distinto, se busca ganar todo, no solo la Bundesliga, también la Champions League”, confesó el brasileño en El Comercio.

Además, el exfutbolista del AC Milan o Olympique de Lyoen, añadió: “Siempre busqué ayudarlo, ya que no es fácil llegar tan joven a un equipo como el Bayern. Yo lo traté como un hijo mío, lo apadriné, hicimos muchas tonterías juntos, sería complicado quedarme con una sola. Pero sí te puedo decir que hubo una gran química desde el inicio, la pasamos muy bien y es innegable que Claudio escribió páginas doradas en el Bayern”.

Finalmente, Élber se refirió al ganador del Balón de Oro 2021: “Ganar la Copa América, creo (risas). Es lo único que ganó Messi por encima de Lewandowski. Obviamente es un gran jugador, no me malinterpretes, pero Robert ganó todo lo que se podía ganar con el Bayern Múnich en 2020, le faltó ganar algo con la selección de Polonia, pero hizo todo lo que estuvo a su alcance. Lamento mucho que no lo hayan premiado con el Balón de Oro, creo que lo merecía”.