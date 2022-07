Peruzzi: “Hay mucha jerarquía, gente de juventud con mucha calidad y técnica”

Gino Peruzzi, defensa de Alianza Lima, habló sobre su presente en el fútbol peruano y asegura que hay mucha jerarquía en el club

“Estoy contento por el debut y, sobre todo, por el triunfo. Fue una cancha difícil y ante un equipo que te hace sufrir, pero por suerte se sacó adelante el resultado”, sostuvo en RPP.

Asegura que se realizó buen partido: “Se hizo un gran partido ante Atlético Grau, fuimos superiores la mayor parte del juego. Demostramos mucha jerarquía para aguantar el resultado”.

Peruzzi contó cómo se dio las primeras prácticas: “Tengo muy pocos entrenamientos, recién me incorporé el miércoles y hasta ahora todo muy bien. Hay mucha jerarquía, gente de juventud con mucha calidad y técnica. Hay un gran plantel y nosotros hemos llegado para sumar”.

Sobre su posición en el campo de juego: “Un lateral es defensor, la actividad principal es esa. Ahora con el fútbol moderno eso cambió con sumarse al ataque, pero lo principal siempre es defender”.

Sobre su estado físico: “Me siento bien, pero no al 100%. El último partido que jugué los 90 minutos fue en marzo, todavía tengo mucho más para dar en tanto a lo físico, estoy trabajando en eso”.

Sobre su relación con Ricardo Gareca: “Debuté con Ricardo, pero, no he tenido la oportunidad de charlar con él antes de llegar a Alianza Lima, solo con Hernán Barcos”.

Agregó: “Siempre estoy agradecido con Ricardo Gareca porque fue el técnico que confió en mí para poder debutar”.

Finalizó su entrevista señalando como se viene trabajando con Carlos Bustos: “El profesor me dijo que, si veía una buena opción en ataque, me sume. Iremos viendo según rival cómo se planifica el partido. A mí me gusta pasar mucho al ataque, pero depende de lo que pida el entrenador”.