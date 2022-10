Peruzzi: “Nos daban por muertos y el equipo se levantó rápido”

Gino Peruzzi, lateral derecho de Alianza Lima, se mostró muy feliz tras conseguir la clasificación a la final de forma directa y ganar el Clausura

Gino Peruzzi, lateral derecho de Alianza Lima, se mostró muy feliz tras conseguir la clasificación a la final de forma directa y ganar el Clausura. Los grones fueron superiores de inicio a fin al cuadro de Franco Navarro. Ahora, les toca esperar al ganador de la llave entre FBC Melgar y Sporting Cristal.

El ex Boca Juniors, expresó que: “Pudimos conseguir el Torneo Clausura que es importante, fue un torneo muy complicado, que por ahí nos daban por ‘muertos’ en algún momento, pero el equipo se levantó rápido y acá estamos”, aseguró el argentino en el medio Radio Ovación.

Alianza no tuvo complicaciones ante ADT. La apertura del marcador llegó a los 16 minutos. Peruzzi desbordó por derecha, la defensa no logró despejar bien y la pelota le quedó al “Pirata”, que esta vez no falló y puso el 1-0. El segundo tanto llegó a los 28 con un cabezazo de Pablo Míguez.

Luego, el defensor de 30 años, manifestó: “La actitud, levantarnos en seguida después de cada tropezón y mucho trabajo, el equipo siempre se dispuso de la mejor manera para seguir mejorando y por suerte conseguimos el primer objetivo”.

ALINEACIONES DEL PARTIDO:

Alianza Lima: Franco Saravia; Gino Peruzzi, Pablo Míguez, Yordi Vílchez, Ricardo Lagos; Josepmir Ballón, Jairo Concha, Pablo Lavandeira, Arley Rodríguez; Aldair Rodríguez, Hernán Barcos.

ADT: Ignacio Barrios; Herve Kambou, Emilio Gutiérrez, Cesar Inga, Hugo Ancajima; Armando Alfageme, Christian Velarde, Erinson Ramírez, Jean Deza, Kevin Serna; Facundo Rodríguez.