Ramos y el secreto de Alianza para levantar el Clausura: “Nunca renunciamos al torneo”

Christian Ramos, defensor de Alianza Lima, declaró luego de obtener el título del Clausura. Alianza buscará el bicampeonato. Los grones fueron superiores de inicio a fin al cuadro de Franco Navarro. Ahora, les toca esperar al ganador de la llave entre FBC Melgar y Sporting Cristal.

“Nos quedamos con el Clausura porque nunca renunciamos al torneo, a pesar de estar tercero o cuarto, siempre estuvimos peleando”, sostuvo la Sombra.

Alianza no tuvo complicaciones ante ADT. La apertura del marcador llegó a los 16 minutos. Peruzzi desbordó por derecha, la defensa no logró despejar bien y la pelota le quedó al “Pirata”, que esta vez no falló y puso el 1-0. El segundo tanto llegó a los 28 con un cabezazo de Pablo Míguez.

Luego agregó que el funcionamiento del equipo sostiene su gran momento: “Somos un gran plantel y cuando juega uno y otro, siempre el equipo funciona. Somos compañeros dentro del campo y eso se reflejó hoy”.

ALINEACIONES DEL PARTIDO:

Alianza Lima: Franco Saravia; Gino Peruzzi, Pablo Míguez, Yordi Vílchez, Ricardo Lagos; Josepmir Ballón, Jairo Concha, Pablo Lavandeira, Arley Rodríguez; Aldair Rodríguez, Hernán Barcos.

ADT: Ignacio Barrios; Herve Kambou, Emilio Gutiérrez, Cesar Inga, Hugo Ancajima; Armando Alfageme, Christian Velarde, Erinson Ramírez, Jean Deza, Kevin Serna; Facundo Rodríguez.