La tranquilidad de Barcos: “Voy a estar, trabajaré estos días para llegar al 100%”

El goleador de Alianza Lima, Hernán Barcos, fue sustituido a los 40 minutos debido a una dolencia en la espalda. El Pirata fue pieza clave para la clasificación de los grones a la final. Los grones fueron superiores de inicio a fin al cuadro de Franco Navarro. Ahora, les toca esperar al ganador de la llave entre FBC Melgar y Sporting Cristal.

“Estoy con un dolor de espalda, no me gusta salir, traté de continuar, pero no podía, estaba perjudicándolos. Hermoso, difícil e impensado por momentos, pero hicimos un gran trabajo, el cuerpo técnico, los dirigentes e hinchas estuvimos todos juntos y eso es lo que es Alianza Lima.”, declaró el argentino para GOLPERÚ.

Alianza no tuvo complicaciones ante ADT. La apertura del marcador llegó a los 16 minutos. Peruzzi desbordó por derecha, la defensa no logró despejar bien y la pelota le quedó al “Pirata”, que esta vez no falló y puso el 1-0. El segundo tanto llegó a los 28 con un cabezazo de Pablo Míguez.

Asimismo, Barcos aseguró que de todas formas llegará a la final de la Liga 1: “Como sea voy a estar, trabajaré todos estos días para llegar al 100%. Dios quiera que sí, estamos trabajando para eso y ojalá se me pueda dar”.

ALINEACIONES DEL PARTIDO:

Alianza Lima: Franco Saravia; Gino Peruzzi, Pablo Míguez, Yordi Vílchez, Ricardo Lagos; Josepmir Ballón, Jairo Concha, Pablo Lavandeira, Arley Rodríguez; Aldair Rodríguez, Hernán Barcos.

ADT: Ignacio Barrios; Herve Kambou, Emilio Gutiérrez, Cesar Inga, Hugo Ancajima; Armando Alfageme, Christian Velarde, Erinson Ramírez, Jean Deza, Kevin Serna; Facundo Rodríguez.