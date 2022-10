“No lo hubiese imaginado esto nunca”: Lavandeira emocionado tras llegar a la final con Alianza

Pablo Lavandeira, jugador de Alianza Lima, se mostró emocionado tras haber alcanzado el título del Clausura. El volante charrúa buscará darle el título nacional a los grones

Pablo Lavandeira, jugador de Alianza Lima, se mostró emocionado tras haber alcanzado el título del Clausura. El volante charrúa buscará darle el título nacional a los grones. El Pirata fue pieza clave para la clasificación de los grones a la final. Los grones fueron superiores de inicio a fin al cuadro de Franco Navarro. Ahora, les toca esperar al ganador de la llave entre FBC Melgar y Sporting Cristal.

“No lo hubiese imaginado esto nunca, cuando llegué a principio de año sabía que iba a ser un año duro, sabía que tenía que trabajar, pero ahora mis compañeros me regalan mi primer título en primera división después de más de 16 años de carrera”, declaró para GOL PERÚ.

Alianza no tuvo complicaciones ante ADT. La apertura del marcador llegó a los 16 minutos. Peruzzi desbordó por derecha, la defensa no logró despejar bien y la pelota le quedó al “Pirata”, que esta vez no falló y puso el 1-0. El segundo tanto llegó a los 28 con un cabezazo de Pablo Míguez.

Por otro lado, el charrúa agregó: “Nunca hubiese imaginado jugar los 42 partidos del año, haberlos jugado todos, haber estado siempre a disposición, haber sido recibido como fui recibido y haberme, creo, ganado un poco el cariño de la gente”.

ALINEACIONES DEL PARTIDO:

Alianza Lima: Franco Saravia; Gino Peruzzi, Pablo Míguez, Yordi Vílchez, Ricardo Lagos; Josepmir Ballón, Jairo Concha, Pablo Lavandeira, Arley Rodríguez; Aldair Rodríguez, Hernán Barcos.

ADT: Ignacio Barrios; Herve Kambou, Emilio Gutiérrez, Cesar Inga, Hugo Ancajima; Armando Alfageme, Christian Velarde, Erinson Ramírez, Jean Deza, Kevin Serna; Facundo Rodríguez.