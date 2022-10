Ballón: “Jugamos todos los duelos como finales y las ganamos”

Josepmir Ballón, volante de Alianza Lima, habló tras lograr el Clausura con los blanquiazules. Se mostró emocionado tras haber clasificado a la final directa de la Liga 1

Josepmir Ballón, volante de Alianza Lima, habló tras lograr el Clausura con los blanquiazules. Se mostró emocionado tras haber clasificado a la final directa de la Liga 1. El volante charrúa buscará darle el título nacional a los grones. El Pirata fue pieza clave para la clasificación de los grones a la final.

“Contento por lograr el primer objetivo, no lo habíamos empezado bien, pero tal y como les comenté a mis compañeros no deben dar por muerto a Alianza, peleamos todos los partidos, jugamos todos los duelos como finales y las ganamos”, declaró para GOL PERÚ.

Alianza no tuvo complicaciones ante ADT. La apertura del marcador llegó a los 16 minutos. Peruzzi desbordó por derecha, la defensa no logró despejar bien y la pelota le quedó al “Pirata”, que esta vez no falló y puso el 1-0. El segundo tanto llegó a los 28 con un cabezazo de Pablo Míguez.

Por otro lado, tras este partido el capitán victoriano alcanzó su partido número 100 con la camiseta: “Espero redondearlo en la final, es el objetivo de todos. Este marco es importante para nosotros”, finalizó.

ALINEACIONES DEL PARTIDO:

Alianza Lima: Franco Saravia; Gino Peruzzi, Pablo Míguez, Yordi Vílchez, Ricardo Lagos; Josepmir Ballón, Jairo Concha, Pablo Lavandeira, Arley Rodríguez; Aldair Rodríguez, Hernán Barcos.

ADT: Ignacio Barrios; Herve Kambou, Emilio Gutiérrez, Cesar Inga, Hugo Ancajima; Armando Alfageme, Christian Velarde, Erinson Ramírez, Jean Deza, Kevin Serna; Facundo Rodríguez.