Rodríguez: “Salas nos dio mucha responsabilidad por los colores que estamos vistiendo”

Aldair Rodríguez, delantero de Alianza Lima, mostró mesura tras la celebración por haber logrado el Clausura. Los grones se preparan para la final

Aldair Rodríguez, delantero de Alianza Lima, mostró mesura tras la celebración por haber logrado el Clausura. Los grones se preparan para la final. El Pirata fue pieza clave para la clasificación de los grones a la final. Ahora, el cuadro blanquiazul deberá esperar al ganador de la llave entre Cristal y Melgar.

“Salimos campeones del clausura, pero aún falta un paso más. Venimos trabajando bien pero aún estamos concentrados en lo que será la final Siempre trabajó duro para poder tener minutos y regularidad. Gracias a Dios pude jugar bastante, era lo que buscaba. Ahora toca seguir trabajando”, sostuvo en Ovación.

Alianza no tuvo complicaciones ante ADT. La apertura del marcador llegó a los 16 minutos. Peruzzi desbordó por derecha, la defensa no logró despejar bien y la pelota le quedó al “Pirata”, que esta vez no falló y puso el 1-0. El segundo tanto llegó a los 28 con un cabezazo de Pablo Míguez.

Finalmente, tuvo palabras de elogio para Guillermo Salas. “El profesor nos dio mucha responsabilidad por los colores que estamos vistiendo, mucho respeto para los rivales, nunca mirar a nadie por encima del hombro. Nunca somos ganadores antes de iniciar el partido”.

ALINEACIONES DEL PARTIDO:

Alianza Lima: Franco Saravia; Gino Peruzzi, Pablo Míguez, Yordi Vílchez, Ricardo Lagos; Josepmir Ballón, Jairo Concha, Pablo Lavandeira, Arley Rodríguez; Aldair Rodríguez, Hernán Barcos.

ADT: Ignacio Barrios; Herve Kambou, Emilio Gutiérrez, Cesar Inga, Hugo Ancajima; Armando Alfageme, Christian Velarde, Erinson Ramírez, Jean Deza, Kevin Serna; Facundo Rodríguez.