Salas: “Sabíamos que si nos enfocábamos podíamos llegar al objetivo”

Guillermo Salas habló tras la obtención del Torneo Clausura con Alianza Lima. El Chicho fue pieza clave para la gran remontada de los íntimos en el campeonato. El Pirata fue pieza clave para la clasificación de los grones a la final. Ahora, el cuadro blanquiazul deberá esperar al ganador de la llave entre Cristal y Melgar.

“Mucha responsabilidad. Dirigir una institución como Alianza no es fácil. Han pasado una cantidad de entrenadores de larga experiencia con muchos títulos y es una responsabilidad muy grande, pero lo asumí con mucha responsabilidad y ahí están los resultados”, comentó Salas para Radio Ovación.

Alianza no tuvo complicaciones ante ADT. La apertura del marcador llegó a los 16 minutos. Peruzzi desbordó por derecha, la defensa no logró despejar bien y la pelota le quedó al “Pirata”, que esta vez no falló y puso el 1-0. El segundo tanto llegó a los 28 con un cabezazo de Pablo Míguez.

Además, resaltó el trabajo del plantel en una recta final complicada. “El plantel se dio íntegro en todas estas fechas. Muy contentos por ello, agradecido con la gente. El equipo peleó todas las fechas en un torneo muy complicado para todos que hasta la última fecha ha sido muy peleado, eso levanta el nivel de la liga”.

ALINEACIONES DEL PARTIDO:

Alianza Lima: Franco Saravia; Gino Peruzzi, Pablo Míguez, Yordi Vílchez, Ricardo Lagos; Josepmir Ballón, Jairo Concha, Pablo Lavandeira, Arley Rodríguez; Aldair Rodríguez, Hernán Barcos.

ADT: Ignacio Barrios; Herve Kambou, Emilio Gutiérrez, Cesar Inga, Hugo Ancajima; Armando Alfageme, Christian Velarde, Erinson Ramírez, Jean Deza, Kevin Serna; Facundo Rodríguez.