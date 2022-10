Salas tras la obtención del Clausura: “El equipo estuvo bien, entendió la idea desde el primer día”

Guillermo Salas habló tras lograr el Torneo Clausura con Alianza. Los blanquiazules disputarán la gran final de la Liga 1 – 2022

Guillermo Salas habló tras lograr el Torneo Clausura con Alianza. Los blanquiazules disputarán la gran final de la Liga 1 – 2022. El Pirata fue pieza clave para la clasificación de los grones a la final. Ahora, el cuadro blanquiazul deberá esperar al ganador de la llave entre Cristal y Melgar.

“En el primer entrenamiento tuvimos una larga charla después de lo que pasó con el ‘profe’ Carlos (Bustos). El equipo se unió, el equipo estuvo bien, entendió la idea desde el primer día. Muy contento y muy agradecido al plantel”, agregó para Gol Perú.

Alianza no tuvo complicaciones ante ADT. La apertura del marcador llegó a los 16 minutos. Peruzzi desbordó por derecha, la defensa no logró despejar bien y la pelota le quedó al “Pirata”, que esta vez no falló y puso el 1-0. El segundo tanto llegó a los 28 con un cabezazo de Pablo Míguez.

“Me preocupa él, porque es un jugador importante, pero estamos muy confiados porque el cuerpo médico está trabajando bien. Y estoy seguro que vamos a tener a Hernán para las dos finales”, culminó Salas en referencia a Hernán Barcos, que salió lesionado en el primer tiempo ante ADT.

ALINEACIONES DEL PARTIDO:

Alianza Lima: Franco Saravia; Gino Peruzzi, Pablo Míguez, Yordi Vílchez, Ricardo Lagos; Josepmir Ballón, Jairo Concha, Pablo Lavandeira, Arley Rodríguez; Aldair Rodríguez, Hernán Barcos.

ADT: Ignacio Barrios; Herve Kambou, Emilio Gutiérrez, Cesar Inga, Hugo Ancajima; Armando Alfageme, Christian Velarde, Erinson Ramírez, Jean Deza, Kevin Serna; Facundo Rodríguez.