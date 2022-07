Peruzzi tras su debut con Alianza: “Vine porque es un equipo grande”

El nuevo lateral de Alianza Lima, Gino Peruzzi, habló tras su debut en la victoria ante Atlético Grau

Alianza Lima venció 2-1 a Atlético Grau de Piura por la primera fecha del Torneo Clausura, en un partido que significó el estreno en el elenco blanquiazul del lateral Gino Peruzzi. El argentino de 30 años habló al finalizar el encuentro y expresó sus sensaciones como nuevo jugador íntimo:

“La primera sensación es hermosa, como dije cuando llegué, vine porque es un equipo grande, tuve la oportunidad de estar en un equipo grande en Argentina y sé lo que se siente”, declaró a Fútbol en América.

Te puede interesar: Alianza Lima venció de visita 2-1 a Atlético Grau en la primera fecha del Clausura

Con respecto a la plaza del duelo, el ex San Lorenzo indicó: “Es muy lindo ganar en una ciudad dura, sentí el calor, hace un tiempo que no jugaba, por eso, en los últimos minutos ya no podía más”.

Por último, el defensa resaltó su forma de juego y el estilo que maneja por la banda derecha: “Me gusta mucho pasar al ataque y cuando me logre poner bien físicamente, lo voy a demostrar cada vez más”.

También puedes leer: