Novick tras el empate de la 'U': “No nos queda otra que salir campeones"

Hernán Novick volvió tras su lesión y lamentó no haber conseguido la victoria contra Cantolao

Universitario de Deportes empató 1 a 1 con la Academia Cantolao en une encuentro que marcó el regreso de Hernán Novick al elenco crema. El volante uruguayo, que reapareció en este inicio del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson, manifestó su descontento al no conseguir los tres puntos en casa:

“Estaba con muchas ganas de volver. Hoy era un nuevo inicio en el Clausura que estamos muy ilusionados. No fue el mejor arranque porque perdimos dos puntos y en casa no podemos perder puntos. No nos queda otra que salir campeones en el Clausura y vamos a seguir trabajando”, declaró ‘El Mago’.

Con respecto a su lesión, el mediocampista indicó que viene superándola con la expectativa de poder levantar la situación de la ‘U’ junto con sus compañeros:

“Con dolor, pero sabiendo que con sacrificio y haciendo lo que tenemos que hacer día a día, vamos a poder levantar esto. Una lástima porque precisábamos de esos tres puntos, pero creo que nos faltó un poquito de suerte, de terminar mejor la jugada”, culminó.

