Piden cárcel para el presidente de la FPF Agustín Lozano

La fiscalía de Lambayeque solicitó prisión al reelecto presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) Agustín Lozano.

Como parte de su investigación, la fiscalía acusó al actual presidente de la FPF, Agustín Lozano, por incrementar ilícitamente su patrimonio en 2.8 millones de soles. La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque solicitó 6 años y 8 meses de cárcel para Lozano. El ex-alcalde de Chongoyape se aprovechó de su alto cargo para cometer enriquecimiento ilícito, sin lograr justificar el desbalance.

El reelecto presidente de la FPF intentó ocultar sus delitos como alcalde de Chongoyape junto a sus familiares y su círculo cercano. Al final, el Ministerio Público confirmó la acusación por uno de los delitos que cometió Agustín Lozano como alcade de Chongoyape.

Cabe aclarar que con el pedido de la fiscalía, no se puede arrestar a Agustín Lozano inmediatamente. Asimismo, este no es el único pedido de cárcel en contra del ‘revendedor de la VIDENA’. La fiscalía de Lambayeque ya ha pedido prisión por evasión de impuestos, también en su etapa como alcalde de Chongoyape. Sin embargo, todavía no se tiene una respuesta, presuntamento por la influencia que tiene Lozano en la provincia del norte.

