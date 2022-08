Piero Alva es el nuevo Jefe de la UTM de Universitario

Piero Alva es elegido como nuevo jefe de la Unidad Técnica de Menores en Universitario, quien sustituirá a Manuel Barreto, hoy director deportivo del club.

A través de las redes sociales, los cremas anunciaron el nuevo puesto del exatacante de Universitario. “Garra, coraje y pundonor son las características que describen a Piero Alva, quien se convierte en el nuevo jefe de la Unidad Técnica de Menores de Universitario de Deportes con el propósito de liderar la formación integral de las categorías menores del equipo”.

Al principio hubo sus idas y sus vueltas, no hubo mucha claridad en todo sentido. Ha habido días que, en vez de aprovecharlo como jugador, ya no participó dentro del plantel. Eso ha sido lo más duro, porque fue de un momento a otro. Aunque nadie es indispensable, todo tiene un proceso de adaptación”, comentó Alva en Radio Ovación.

El entrenador de la reserva merengue celebró que todo haya terminado bien y apuntó que es una gran oportunidad para Valera. “Hoy, gracias a Dios, se terminó bien. Alex se está yendo muy feliz obviamente, más allá del hecho de irse al fútbol extranjero y la posibilidad de cambiar en parte su situación económica, tiene la posibilidad de crecer como persona, como jugador”.

Además, también resaltó que el cuadro crema haya recibido un gran aporte económico y remote las ventas de jugadores. “La institución termina haciendo una venta súper importante. También para la U es importante abrir las puertas a los clubes del exterior. Hace mucho tiempo no se estaba dando esa posibilidad, entonces me parece que hubiera podido salir todo más cómodo. Hubiera sido más lindo que no tome tantos días”.