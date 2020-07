Pilotos se unen por el deporte automotor

Modernización se viene sin frenos afirma Oscar Dufour

La Asociación de Pilotos y Copilotos Automovilísticos del Perú (APCAP) se fundó el 9 de julio de 2020 y es presidida por Óscar Dufour, ganador de Caminos del Inca. La Junta Directiva está integrada por los consagrados deportistas Rolando Tomas Povis, Christopher Fuller, Sergio Baigorria, Ricardo Dasso, Aníbal Aliaga y Gustavo Medina. Los cambios y la modernización del deporte automotor peruano se vienen “sin frenos”.

El jueves 9 de julio pasado, luego de una reunión virtual vía Zoom, se encendieron los motores y se fundó con optimismo visionario la Asociación de Pilotos y Copilotos Automovilísticos del Perú (APCAP), bajo la presidencia de Óscar Dufour. Esta nueva institución, sin fines de lucro, luchará por los derechos de los pilotos y copilotos del deporte automotor y exigirá justicia y transparencia en todas las competencias automovilísticas. “Conscientes que los pilotos y copilotos deportivos son parte fundamental en este deporte, queremos anunciarles la fundación de la Asociación de Pilotos y Copilotos Automovilísticos del Perú por sus siglas APCAP”, comunicó Dufour, el único piloto que ganó Caminos del Inca a bordo de una camioneta (1996).

La Junta Directiva de la APCAP está integrada por deportistas de elite. Vicepresidente: Rolando Tomas Povis (gran piloto); tesorero: Christopher Fuller (multicampeón de circuito); vocal: Sergio Baigorria (piloto de trayectoria); titular de la Comisión Deportiva: Ricardo Dasso (el ganador más joven de Caminos del Inca en 1986); presidente de la Comisión de Organización y Comunicación Aníbal Aliaga (campeón mundial de motonáutica y ganador de una etapa del Rally Dakar); y presidente de la Comisión Disciplinaria: Gustavo Medina (el copiloto peruano de mayor experiencia).

“La APCAP es una asociación civil sin fines de lucro que busca desarrollar de la mejor manera posible el deporte automotor. Nuestro fin principal es velar por el bienestar deportivo y personal de nuestros asociados, para lo cual estamos desarrollando e implementando una serie de beneficios que serán ofrecidos a los mismos”, precisó Dufour.

Siempre al lado del deporte, agregó: “De igual forma, la APCAP tomará parte en las discusiones deportivas automovilísticas nacionales, garantizando de esta manera representar -ordenada y coherentemente- la conformidad o no de nuestros asociados respecto a los temas de interés sean estos estatutarios, reglamentarios de fondo o de forma”.

“De otra parte, queremos aclarar que nuestra asociación, al ser una asociación civil sin fines de lucro, no tiene ningún vínculo laboral ni comercial con los entes rectores del automovilismo nacional ni internacional, hecho que no sustrae a nuestra asociación de las buenas intenciones y disponibilidad para poder llevar a cabo proyectos en conjunto beneficiosos para nuestros asociados y el automovilismo deportivo en general. En este sentido, la APCAP tampoco se ve sustraída de emitir juicio alguno sobre los hechos deportivos nacionales”, concluyó Óscar Dufour, flamante presidente de la Asociación de Pilotos y Copilotos Automovilísticos del Perú.