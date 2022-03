Pochettino: “Tenemos que hacer un partido serio”

Mauricio Pochettino, técnico del PSG, habló en la previa del duelo ante Real Madrid por los octavos de la Champions League y señaló que respetan al rival

Mauricio Pochettino, técnico del PSG, habló en la previa del duelo ante Real Madrid por los octavos de la Champions League y señaló que respetan al rival. Real Madrid recibirá al PSG, ambos buscan un boleto para acceder a la siguiente ronda. Uno de los dos quedará fuera en el Santiago Bernabéu.

Pochettino quiere acceder a los cuartos: “Los medios en Madrid hablan de la clasificación. Ganamos en el partido de ida y tenemos que seguir adelante. Respetamos al Real Madrid, a sus jugadores. No es casualidad que el club haya ganado 13 títulos de Champions pero no tenemos miedo”.

En ese sentido, agregó que: “Sabemos que tenemos que hacer un partido serio y exigente. Esta es la competición que le gustaría ganar a cualquier jugador, plantilla o club. Intentaremos clasificarnos para cuartos de final”.

Además, expresó que: “Messi es el mejor del mundo con siete Balones de Oro, luego tenemos grandísimos jugadores y aspirantes a ser los mejores. El estado de forma de Kylian habla por sí solo. Está entre esos jugadores que son los mejores y que más están brillando”.

Por último, señaló que quieren ir por la clasificación: “El fútbol es un juego que se gana y se pierde, nosotros somos competidores, siempre pensamos en lo positivo antes de un partido, no nos cabe en la cabeza más que pensar en situaciones positivas. Si mañana no ganamos no habrá otro partido de Champions, eso lo sabemos”.