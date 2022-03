Modric: “Sergio Ramos es una leyenda de este club”

Luka Modric, jugador y emblema del Real Madrid, habló en la previa del choque ante París Saint Germain por los octavos de final de la Champions League

Luka Modric, jugador y emblema del Real Madrid, habló en la previa del choque ante París Saint Germain por los octavos de final de la Champions League. Los blancos recibirán al PSG, ambos buscan un boleto para acceder a la siguiente ronda. Uno de los dos quedará fuera en el Santiago Bernabéu.

Modric elogió a Sergio Ramos: “Hablo con él casi todos los días. Será bonito verlo otra vez. El Bernabéu tiene que recibirlo con todo el cariño posible, es una leyenda de este club, uno de los mejores defensas de la historia. Que no se ofenda nadie, no lo digo por ser su amigo, pero es el mejor defensa que ha jugado en el Real Madrid. Estoy seguro que el Bernabéu le regalará todo su cariño. No puede ser de otra manera”.

Por otra parte, reveló cómo deben enfrentar el partido: “Depende del partido, cada uno es diferente. Tenemos que aplicar lo que el míster nos pide a nosotros, nada más. Mañana lo más importante será salir con personalidad, buena energía y agresividad”.

EL MADRID VA EN BUSCA DE LA CHAMPIONS:

Además, expresó que: “En estos partidos queremos jugar todos. Y para jugarlos, hay que estar al 100%. Es algo que nadie sabe mejor que el propio jugador. Si Kroos juega mañana, será porque está al 100%. Nadie sale a medias; si juegas, es porque estás al 100%, luego no valen excusas de ‘es que estaba tocado’, no, si sales es porque estás al 100%”.

Por último, quiere jugar con Mbappé: “No quiero hablar de este tema ahora, porque hay cosas más importantes. Solo estoy concentrado en el partido. Y no sé lo que el público va a hacer con Kylian, lo que el público va a hacer es apoyarnos a muerte a nosotros, no a los del rival”.