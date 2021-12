Ponzio: El jugador más ganador en la historia de River

Leonardo Ponzio levantó su título 17, esta manera superó a Ángel Labruna y Ricardo Vaghi. Además, le dijo adiós al fútbol profesional luego de la goleada por 4-0 ante Colón de Santa Fe.

Luego de la goleada por 4-0 ante Colón de Santa Fe para quedarse con el Trofeo de Campeones, Ponzio colgó los botines quedando como el jugador más ganador en la historia de River Plate.

El ‘León’, quien estuvo presente en todos los títulos de la era Marcelo Gallardo, conquistó los 17 trofeos y; de esta manera, superó a Ángel Labruna, Ricardo Vaghi y Bruno Rodolfi.

“Sigo insistiendo en que todavía no caí. Lo que uno hizo con esta camiseta… Gracias por todo, en serio. Fui un privilegiado. Gracias a mis compañeros, al cuerpo técnico, Marcelo, muchas gracias”, dijo el volante de 39 años.

“Vine de otro lado, pero me adoptaron de la mejor manera y siempre me brinde al máximo. River es mi casa. Quiero seguir siendo parte de esta casa”, expresó entre lágrimas desde el campo de juego de Santiago del Estero para confirmar su retiro del fútbol profesional.

“Encontré una segunda casa. Me fui, volví. Siempre digo que de River no hay que irse nunca. Podría haberme ido en unos contextos de no jugar, pero siempre hay algo que te encamina para seguir soñando y así fue. Yo le di todo a esta profesión y logré lo que soñé desde chico”, manifestó el capitán en los últimos días.

El más ganador

Con un total de 17 logros, antes había participado en las conquistas del Torneo Clausura 2008, Primera B Nacional 2011/2012, Torneo Final 2014, Copa Campeonato 2014, Copa Sudamericana 2014, Recopa Sudamericana 2015, Copa Libertadores 2015, Suruga Bank 2015, Recopa Sudamericana 2016, Copa Argentina 2016, Copa Argentina 2017, Supercopa Argentina 2017, Copa Libertadores 2018, Recopa Sudamericana 2019, Copa Argentina 2019 y Liga Profesional de Fútbol 2021.