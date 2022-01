Ponzio sobre Álvarez: “Que lo busque el City enorgullece al mundo River”

Leonardo Ponzio colgó los chimpunes el año pasado, sin embargo se mantiene cerca del fútbol y, sobre todo, de River Plate.

En diálogo con F90 de la cadena ESPN, Leonardo Ponzio habló de uno de los temas del momento en Núñez: el posible pase de Julián Álvarez al Manchester City.

“Que venga el Manchester City, teniendo en cuenta quién lo conduce y lo que está haciendo en Europa, sorprende y enorgullece al mundo River. Ahora, lo mejor es terminar en River el semestre y después ver qué le depare”, dijo Ponzio

“Apenas pisó Primera, el pibe era una esponja: absorbía todo. Sabíamos que iba a ser lo que es hoy, y seguirá creciendo. Que disfrute del momento, lo buscó y se lo merece”, agregó el “León”.

“No creo que se suba arriba de un caballo en el que no se va a sentir cómodo. No va a cambiar su personalidad para marcar que es un jugador que vale tanto. A él lo marca mucho el día a día del grupo. Seguramente acá tenga el mundial, y que sea el mismo. No tiene que cambiar nada”, indicó.

Desde la semana pasada se viene especulando de que el Manchester City hará una oferta de 27 millones de euros por el futbolista argentino. Por lo pronto, los ‘millonarios’ esperan retenerlo hasta al menos mitad de año para que dispute la Copa Libertadores 2022 con el club.