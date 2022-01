De Boer: “Busquets es un jugador increíble, pero condiciona a De Jong”

Ronald De Boer, actual técnico juvenil del Ajax de Ámsterdam, salió a defender a De Jong; quien ha sido cuestionado por la prensa catalana.

Después de destacar en el Ajax, a Frenkie De Jong le ha costado desarrollar su mejor nivel desde su llegada al Barcelona. El jugador ha sido constantemente cuestionado por parte de la prensa catalana. Frente a ello, Ronald De Boer salió en su defensa ya que supo conocer al mediocampista cuando comenzaba a exhibir su talento en Europa.

“Frenkie sigue siendo un gran jugador para el Barça, pero en este momento, cuando lo veo moverse en el campo, siento que lo hace con mucha timidez. No muestra la energía que normalmente tiene. Parece un poco perdido. No se le ve contento”, comenzó diciendo el ex futbolista en diálogo con El País.

Además, De Boer cree de que el tardío desarrollo de De Jong se debe a que el cuadro culé no lo está utilizando en su mejor posición dentro del campo.

“Puede que le haya afectado el continuo cambio de entrenador, o también el hecho de que Busquets sigue siendo titular en el centro del campo. Esa es su mejor posición. Es un papel que puede hacer muy bien porque es capaz de defender, es rápido, es muy bueno ganando duelos aéreos y cubre mucho espacio”, explicó.

“Busquets es un jugador increíble pero necesita mucha protección. Si tiene que cubrir mucho espacio, está en problemas. Condiciona a todo el equipo y también a De Jong. Lo pondría de seis. Es el futuro”, agregó.

Finalmente, remarcó que Busquets debería dejarle el lugar a los juveniles del plantel del Barcelona. “Busquets está acabando su carrera. Soy un amante de Busquets. Pero tiene sus años y a veces los clubes y los entrenadores se aferran demasiado a jugadores que deberían retirarse”, dijo.

“El futuro es De Jong, Gavi, Pedri y Nico. ¡Con esos, tienes un Increíble centro del campo!”, concluyó.