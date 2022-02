¡POR AMOR! Corzo habló de su presencia en la Noche Crema

Aldo Corzo, jugador de Universitario de Deportes, se refirió al motivo por el que fue a la Noche Crema pese a estar convocado por Perú.

Una muestra de amor. Aldo Corzo, uno de los capitanes sin cinta de Universitario, habló sobre porque fue a la Noche Crema pese a estar en plena convocatoria de la Selección Peruana. Es necesario resaltar que tras su gran desempeño ante Colombia en Barranquilla, el ‘Maso’ dijo presente en la presentación del equipo merengue un día después del enorme triunfo peruano conseguido en tierras ‘cafeteras’.

El jugador de 32 años confesó cómo fue que acudió a la Noche Crema pese a estar concentrado con Perú: “Cuando acaba el partido en Barranquilla y me sacan segunda amarilla, Jean Ferrari me llama, pero yo igual iba a ir a la Noche Crema. Tenía la idea. Tenía que ir a mi club. A cualquiera le ilusiona. (La iniciativa) fue de parte de ambos. Jean me llamó para avisarme, pero yo ya sabía que tenía que ir. Siempre es lindo que la gente te aplauda”, mencionó el jugador crema en RPP Deportes.

El ‘Maso’ también se animó a pronunciarse sobre la salida de Gregorio Pérez del banquillo merengue: “Lo de Gregorio me dio mucha pena que no esté con nosotros, pero creo que tomó una decisión importante respecto a su salud”, sentenció el lateral derecho de la ‘U’ y de la Selección Peruana.

Cabe mencionar que tras la victoria de Universitario sobre la Academia Cantolao; los cremas son líderes del campeonato peruano con 3 unidades. La próxima fecha la jugarán ante la Universidad San Martín, este enfrentamiento se jugará el día viernes 11 de febrero en el Estadio Monumental de Ate.

Luego de enfrentase a la San Martín, los dirigidos por Álvaro Gutiérrez jugarán ante Carlos Stein y después afrontarán la Copa Libertadores de América, su rival saldrá entre Barcelona de Ecuador o Montevideo Torque de Uruguay.