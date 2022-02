Arley Rodríguez: “Callao será una plaza difícil”

Arley Rodríguez, jugador de Alianza Lima, habló sobre el próximo encuentro de los ‘íntimos’ en la Liga 1 ante Sport Boys.

Tremendo duelo el que nos espera en el Callao. Alianza Lima se medirá ante Sport Boys en el partido de la segunda fecha del campeonato peruano; luego de su traspié ante Atlético Grau en el Estadio Alejandro Villanueva, los blanquiazules buscarán sumar su primer triunfo en la Liga 1. Arley Rodríguez, jugador del club de La Victoria, habló sobre el duelo de este fin de semana.

El jugador de 28 años reveló que la falta de hinchas en Matute en el partido ante Atlético Grau fue determinante en el resultado: “Nos hicieron mucha falta nuestros hinchas en el primer partido. Seguramente hubiese sido otra historia, pero sabemos que esto recién empieza”.

El atacante blanquiazul también manifestó que Carlos Bustos puede ubicarlo en cualquier zona ofensiva del campo de juego: “El profesor sabe que me puede colocar de nueve, extremo o interno. La actitud es lo primordial y así no hay forma que no salga bien”, declaró para GolPerú.



El futbolista colombiano habló sobre el próximo duelo que tendrá que afrontar Alianza en la Liga 1: “Ante Sport Boys en el Callao será una plaza difícil, pero también somos Alianza Lima y tenemos que ir por todo”.

Para finalizar, el extremo derecho de Alianza Lima se refirió al apoyo de la hinchada en lo que resta de la temporada: “Estoy seguro que la hinchada nos va a alentar en esta temporada”, concluyó el habilidoso jugador blanquiazul.



Cabe mencionar que Alianza Lima se enfrentará ante Sport Boys el próximo domingo 13 de febrero en el Estadio Miguel Grau del Callao a las 15:30 hrs. Actualmente los defensores del torneo local se ubican en la sexta casilla del campeonato con una unidad; por su parte, Sport Boys es décimo sexto con 0 puntos.