Por: Fernando Jiménez // 100 años de fútbol

El respeto por siempre y de por vida. A Universitario de Deportes, lo sigo desde 1966. Ya tenía uso de razón. Pese a mi corazón blanquiazul, siempre admiré y respeté a la crema. Ver marcar con fuerza y lealtad, y salir con pelota dominada a Héctor Chumpitaz, más aun cuando los actuales defensores se la entregan exageradamente a sus arqueros. A veces me pregunto, qué dirá Chumpi, mientras ve los partidos por televisión. Ver la capacidad organizativa de Roberto Chale, talentoso como los mejores del mundo. Hoy con tanto pata dura sería multimillonario. Me hacían sufrir, pero qué admiración les tenía.

Cómo no admirar esa mixtura de Lucho Cruzado, marcaba y armaba juego. El primer mixto del fútbol peruano. La salida clara por derecha de Pedrito Gonzales, la enorme estatura defensiva de Lucho La Fuente. Me enojo y me quiero meter un tiro en la sien. No los invitaron a la gran fiesta. Les tembló la mano a los organizadores, ni se quiénes son, ni me interesan, e hipócritamente lo llamaron desesperados para darle su tarjeta. La entrevista de “Lobito” Esteves, tocó fibras íntimas al llorar en la entrevista que le hacía. Revisen el google, no sean ociosos, con todo ese sueldazo que se llevan, no saben quién es Lucho La Fuente y le faltan el respeto. Yo no voy, por mi madre. No soy segundo plato. Me escribe Jorge Fernández Loo y me dice por el Messenger: Mencho a mi viejo tampoco lo han invitado. Y la verdad, me produce dolor.

Y es un estadio enorme, no es un lugar chico como para comprender que el recinto no alcanza para todos. Pero si veo extranjeros invitados que hicieron menos que los nombrados y ahí están en el centro. Ellos no tienen la culpa y no voy a caer en la xenofobia estúpida e irracional. Pero me hubiese gustado que los animadores sean peruanos e hinchas de la “U”. No sé para qué vinieron Varsky y Morena Beltrán, porque solo aparecieron unos minutos y ni los nombres de los jugadores sabían. Contratarlos – ellos no tienen la culpa – fue una huachafería. Me hubiese gustado que Gianmarco cante menos y Marisol un poco más. En fin, cosas de organización e inclusive falta de criterio del Director de Cámaras de Gol Perú para ponchar más a los cantantes, que a los mismos jugadores. Vi más a Beingolea y Alexandra Del Solar que bailar al Tunche Rivera. Tuve que soplarme a Gianmarco una hora, con canciones aburridas, salvo Domitila.

Pero si me dio gusto ver al doctor Jorge Alva, a Chumpi, al Puma Carranza, a José Fernández, a Miguel Seminario, al Torito Araujo, a Balán Gonzales. Además me alegró porque son mis amigos. Como no recordar a Percy Rojas, a quien vi postrado en su silla de ruedas. Y cada vez que lo veo le doy un beso en su frente. No lo vi a Cachito, a Oblitas, al Chemo, al Loco Bailetti. Ellos también hicieron grande a la “U”.

La “U” tiene una historia reconocida en el fútbol. No solo por sus trofeos ganados, sino por la cantidad y calidad de jugares que le dio a nuestra selección. Yo no veo en la actualidad, un defensor de la talla de Chumpitaz, un volante de ida y vuelta como Lucho Cruzado, un mediocampista mejor que Roberto Chale, con sus pases precisos de 40 metros, un puntero cimbreante como Victor Calatayud y un zurdo como Juan Carlos Oblitas, el mejor en la “U” y en la selección de todos los tiempos, un cabeceador mejor que Enrique Casaretto, un forward como Percy Rojas. Por algo no fueron subcampeones de la Copa Libertadores en 1972.

Celebro su Centenario. Y recuerdo a los finados Angelito Uribe, el Ronco Rodríguez, Humberto Horacio Ballesteros, Nicolás Fuentes, nunca más en Perú, parió un lateral izquierdo de esa estirpe, Lucho Cruzado, Dimas Zegarra entre otros. Disculpen los que jugaron desde 1976 a 1989, No los vi como para calificarlos, Por esos años yo residía en Argentina. Y no me gusta escribir de lo que no veo.

Un abrazo crema para todos mis amigos que tengo en ese maravilloso club que ha cumplido 100 años. Me duele como a los que no invitaron, quizás por ignorancia o por odios y rencores mezquinos. Un líder está al margen de todo ello. Los hombres pasan y las instituciones quedan. Nadie es dueño de la “U”. Asesórense bien, no todo es dinero en esta vida. No se puede ser ingrato con los que hicieron la historia. Más respeto con ellos. Ya están ancianos algunos y les duele más que a cualquiera ser marginados. Es lo peor que le puede pasar a un ser humano, la ingratitud de haberle dado todo y ni siquiera un gracias. Por lo demás que lo cumplan felices, que disfruten de su éxito y que sean muchos más. Se los deseo de todo corazón.