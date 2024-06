Por: Fernando Jiménez // Decisiones

Debe ser jodido. Difícil. Siempre pensé que un líder navega en la soledad. Se siente solo, así esté rodeado. Y es que la decisión la toma él. Con aciertos y errores, pero el responsable siempre es él. El líder piensa, se rompe el cerebro para hacer las cosas bien, no conozco uno que haga lo contrario. Pienso en Jorge Fossati. Hasta habrá pensado: ¿En qué lio me he metido? Gareca le dejó la valla alta, nos llevó al mundial. No tanto en Reynoso, porque fue muy criticado. Y no salió quizás porque estaba haciendo las cosas mal, sino porque su personalidad y antecedentes, no lo ayudaron. Se metió en antaño con la prensa y aunque parezca mentira, la prensa influye. Guía y comenta, en algunos casos, para bien o para mal, pero el hincha ve su perfil. Reynoso no es mal entrenador, pero pagó ese pecado.

¿Y ahora qué hago? Se preguntará Fossati en su almohada. Está solo, por más que tenga asistentes. Pero son sus segundos, por ahí puede aceptar sugerencias, si es amplio e inteligente. Yo creo que lo es. Se jugó por opciones y no le resultaron. El conductor también se encariña. Y eso lo hizo tomar decisiones equivocadas. Tuvo tiempo de probar, pero se empecinó más en el cariño que en la realidad. Recuerdo que hace muchos años, en una transmisión Pocho le preguntó a Lucho Garro ¿Qué te parece el Torito Luces? (Estaba haciendo un buen partido). Y Lucho respondió: “Es muy bueno, pero de uso doméstico”. Nunca me olvido de esa frase

Eso es lo que sucede con algunos de nuestros jugadores. Especialmente con Andy Polo. En la “U”, es un crack, quizá el mejor, pero en la selección no responde. Y no lo digo yo. El mismo Fossati, lo dejó entrever en una conferencia de prensa, cuando le preguntaron por Piero Quipe. “Confío en su potencial, además yo lo he tenido en la “U”. Y creo que a él tampoco lo convence mucho. Por eso siempre lo saca en los segundos tiempos, si fuera eficiente, lo deja. Y se preguntará ¿Pero a quien pongo si no es él? Le sopla la nunca Cueva, pero ¿Estará para aguantar todo el partido?

Ante Canadá lo puso los últimos minutos y Cueva la hizo mejor que Piero. Desbordó, intentó, disparo al arco. Y lo dicen los hinchas que también saben ver fútbol. Al final del primer tiempo ante Canadá y Perú terminó bien, me preguntaba en el palco de prensa, con mi laptop, al lado. “Fossati pon a Cueva, juégatela. No pierdes nada. En el segundo puede haber un replanteo canadiense y se nos pueden venir encima. Hay técnicos que ruegan que termine el primer tiempo y replantear. Verbigracia: Deschamps, DT de Francia, en la final del Mundial 2022. Hizo cinco cambios en el segundo tiempo y Francia le sacó canas verdes a Argentina, que ya se sentía seguro. Hace poco me decía Lucho Izusqui, que cuando las rusas en Seúl 88 iban 2-0 abajo y estábamos a nada que Perú sea campeón olímpico, las rusas replantearon y nos voltearon el partido.

Qué va a pasar ahora. No me quiero tirar a una piscina sin agua, lo escribí en una columna pasada cuando la mayoría decía que Chile nos pasaba por encima. Y no fue así. Al menos, sacamos un punto. Pero ante Argentina será muy difícil. Scaloni nos dará ventaja al poner a sus suplentes, no todos, pero si los que no juegan de arranque por obvias razones, tendrán la oportunidad de hacerlo. Argentina ya clasificó. Sufrió ante Canadá y lo mismo le pasó con Chile, al que le ganó en los últimos minutos. Seguro que no juega Messi y eso ya es alivio. Pero si tendremos que soportar a Julián Álvarez, aunque nos tranquiliza que Zambrano y Callens, están en un buen nivel

¿Quién va por Araujo? Es la pregunta a resolver ahora que vayamos a las 5 de la tarde, al entrenamiento de Perú. No creo que Fossati, lo diga. Salvo que hagan un partido de práctica y veamos a quién pone. ¿Será Santamaría? Muchos no quedaron conformes con su actuación, más aún que en esos minutos que estaba se produjo el gol canadiense. Abram es más central por izquierda. ¿Corso? Ya lo ha hecho en esa posición en la “U”. ¿Y si le da un partido completo a Sonne? Sería justo. Pero las decisiones la toma él, salvo que se haya dado cuenta que Polo, no produce.

Debe poner de arranque, creo yo, a Bryan Reyna, quien ya probó fútbol argentino y también a Grimaldo, quien produce más que “Oreja” Flores, muy bajo en los dos últimos partidos. Podría poner a Jesús Castillo para que ayude en la contención a Cartagena. Seguirá Peña, no tiene a otro en esa ubicación o quizá se decida por Franco Zanelatto, de entrada. Ya parezco entrenador, sin serlo. Pero los años en estos menesteres, me permiten opinar de situaciones que he visto a lo largo de tantos años.

Decisiones, es un tema de Rubén Blades, y uso ese título para ponerme en el zapato de Jorge Fossati. Me retumba en el oído esa canción y parte de la letra que dice: Decisiones, cada día, alguien pierde, alguien gana AVE MARIA. Decisiones, todo cuesta