Por: Fernando Jiménez // El día de la Independencia

El 4 de julio se celebra el Día de la Independencia, de los Estados Unidos, país que estaba formado por 13 colonias británicas, sin embargo, el 4 de julio de 1776, se le reconoce como una nación independiente liberada del yugo inglés. Aunque este día fue ratificado por el Congreso, como feriado nacional. Cuando esa fecha cae un sábado se festeja en viernes y si cae domingo se celebra el lunes. Eso ya es por Decreto Ley. Todos lo mall, outlet, tiendas de venta de ropa, zapatillas, electros domésticos y otros enseres bajan sus precios al 50 por ciento y por eso muchos además de festejar, salen a comprar.

Me cuentan mis fuertes que se citó a una reunión de emergencia en la Videna. Hay preocupación y enojo. El barco se va a la deriva. Yo creo que será una reunión que la encabezará Agustín Lozano, su directorio, Juan Carlos Oblitas y Jorge Fossati. Cada uno dará su opinión de lo que sucede y finalmente se tomará una decisión. Cuando Perú en las Eliminatorias, para Rusia 2018, empató en Lima 2-2 con Venezuela, en un partido que lo perdía 2-0 y entraron “Oreja” Flores y Raùl Ruidiaz, faltando pocos minutos y empataron el encuentro. Hubo un sinsabor amargo.

Recuerdo que, en la conferencia de Prensa, el Tigrillo Navarro increpó a Gareca con fuertes términos y le dijo: “No estamos en un columpio para que usted nos siga meciendo. ¿Cómo va a decir que fue un buen resultado, si fue un empate y de locales, todavía?”. Gareca no se quedó callado y también respondió fuerte. Yo creo que ese fue el punto de quiebre para que nuestra selección mejore en los siguientes partidos. Sucede que se venía la Copa América Extraordinaria 2016 en Estados Unidos, y así como hoy se apunta a Cueva y Carrillo, esa vez se apuntó a los “Cuatro Fantásticos”: Pizarro, Farfán, Vargas. Paolo no porque mantenía una buena conducta y era querido por todo el país

La prensa deportiva gráfica, los periódicos, les había puesto ese apelativo. No porque eran fantásticos, sino para que conjugue con la serie de televisión, que estaba de moda, en ese momento. Un periodista siempre debe tener sus fuentes y confiables, porque hay muchos que nos mandan al desvío, también. Siempre se filtra algo y basado en ello, escuché esto: “Lozano está como un pichín, lo ha cuadrado a Gareca y le ha dicho que no lleve a la Copa América a los fantásticos, solo a Paolo que suda la camiseta. Los demás afuera”. El vicepresidente de Oviedo, se impuso en esa reunión y al final, Pizarro, Farfán y el Loco Vargas no fueron. Para Vargas fue lapidario porque nunca más volvió a la selección.

Yo creo que eso mismo va a volver a ocurrir en esa asamblea. Por su puesto, que no va a trascender. Porque lo que ocurrió en esa reunión del 2016, tampoco trascendió. Gareca no los llevó y solo dijo que eta para darles oportunidad a los nuevos valores, ya que Flores y Ruidiaz habían dado una luz de esperanza ante Venezuela. Para mi sutilmente, le van a dar a entender a Fossati, que esos que están en la mira no vuelvan a ser convocados. Paolo, Cueva, Carrillo están en la mira. Y ellos lo saben o lo intuyen, sino porque se van a juerguear tras la eliminación. Ya no quieren jugar por la selección. Aunque la culpa no es del chancho, sino de quien les da de comer.

Lozano está en el ojo de la tormenta. Él va a querer salvar su pellejo. Hay muchas razones por las cuales quiere quedarse en el sillón presidencial hasta el término de su mandato. Uno, en ese lugar puede capear todos los juicios que tiene. La dieta de 40 mil dólares mensuales que recibe la Conmebol, el poder de apoyar a clubes que quieren campeonar a diestra y siniestra y tiene la potestad para manejar a los árbitros en la CONAR y se nombre a los que puedan jugar con él. Ahí vemos a un árbitro que todos saben que es corrupto y sigue lamiéndole los pies y lo programan para partidos donde debe ganar el que ordena a solicitud del equipo que requiera asegurar los tres puntos. A mí me da risa, porque creen que tenemos dos churrascos en los ojos.

Juan Carlos Oblitas hablará fuerte y claro. Él no va a arriesgar su frondoso sueldazo que tiene. Ya debe estar susurrando en el oído a Lozano, de quien será el siguiente técnico, en caso lo boten a Fossati, por terco y testarudo. Y a ese DT lo tiene cerquita, soplándole la nuca al entrenador de la selección. Aunque diga que ya no quiere dirigir a la selección. Pero después puede cambiar de opinión ya que, a esta altura de su vida y su carrera, le haría muy bien un millón de dólares por año. Si perdemos, lo más probable, ante Colombia y Ecuador, en setiembre por las Eliminatorias, Fossati no termina el año. No podrá aguantar la avalancha.

Total, se lleva su palo verde del 2024 y su otro palo verde del 2025 por la rescisión de contrato, así como se llevó esos dos palos verdes Juan Reynoso. Y así se seguirá desfalcando las arcas de la FPF, ante la vista y paciencia de los asolapados miembros de las Bases, que no dicen ni pio, porque sueñan con pasajes, buenos hoteles, integrando comisiones y también ir al Mundial 2026 de Estados Unidos. Y todavía hay gente que justifica las inconductas. Y…que se va a hacer. Me voy, a ver si puedo aprovechar la oferta en los malls o outlet que todo está a mitad de precio. Mañana la seguimos.