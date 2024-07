Zambrano: “Nos faltó gol”

– Carlos Zambrano se refirió al rendimiento de los partidos que tuvo la Selección Peruana en la Copa América

Tras la pronta partida de la Selección Peruana en la Copa América, una de las principales críticas de los hinchas fue el bajo rendimiento en lo colectivo desde la mitad de la cancha en adelante, pues la falta de gol fue evidente. La ‘Bicolor’, junto a Chile, fueron las únicas en fase de grupos que no lograron anotar. Tras esto, Carlos Zambrano, con rezagos, habló sobre el rendimiento de Perú en el torneo y detalló que son conscientes de que el equipo sufre de una falta de gol. Precisó que, pese a seguir las indicaciones de Jorge Fossati, no se les da el anotar.

“Es muy duro. El grupo lo intentó. En el primer partido hicimos un partido aceptable, donde nadie apostaba ni un sol por nosotros”, dijo para RPP.

“En el segundo partido, el partido clave, no aprovechamos la oportunidad. Sabíamos que contra Argentina iba a ser mucho más duro”, agregó el ‘León’, quien fue uno de los jugadores titulares en los tres encuentros que disputó la ‘Bicolor’. Asimismo, también comentó sobre una de las principales deficiencias que muestra el grupo: el gol. Esto se evidenció en algunos partidos, como contra Canadá, donde no supieron liquidar el encuentro antes de la expulsión de Miguel Araujo. “Estamos con el arco cerrado, no se nos dan las cosas. Las pocas opciones que tenemos no las podemos concretar y eso te cuesta mucho. No puedes defender siempre casi todo el partido”, comentó.

Puedes leer:

Ojo a los consejos. Germán Leguía expone el error de Fossati que causó el fracaso de Perú

Germán Leguía, exmundialista con Perú en los mundiales de Argentina 78 y España 82, se refirió sobre la eliminación peruana en la Copa América y responde a que Jorge Fossati cometió el error de no hacer cambios radicales y mantener un equipo que venía mal, porque carecía de jugadores jóvenes aptos para la alta competencia.

“El error de Jorge Fossati fue agarrar un equipo que venía mal, donde no hay jugadores capaces de marcar diferencia en el área, ni de crear fútbol en el mediocampo. No puso a Bryan Reyna o Joao Grimaldo, porque tampoco hay más. Eso es lo único que tenemos en la actualidad y son chicos de una media de 26 años”, expresó.

Leguía fustigó la inoperancia de los clubes afirmando: “Los clubes peruanos afrontan la Copa Libertadores con 6 jugadores extranjeros y 2 nacionalizados. Por eso, para la selección no hay de dónde sacar nuevos elementos”.