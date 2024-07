André Carrillo: “Me encanta salir a fiestas”

– André Carrillo confrontó críticas de la gente tras ser visto en discoteca

En medio del tormento que vive la Selección Peruana tras la eliminación de la Copa América 2024, aparecieron algunas imágenes de André Carrillo y Christian Cueva de fiesta en Lima. Este hecho no fue bien recibido por un sector de los hinchas, quienes consideraron que esta acción no era adecuada en estos momentos, generando polémica en las redes sociales. Incluso, algunos pidieron que Jorge Fossati no los convoque más. Ante esto, la ‘Culebra’ salió en el podcast “Fuera del Sistema” y respondió cuando se le preguntó por sus salidas nocturnas. “Me encanta salir a fiestas”.

En la entrevista, hablaron sobre el presente de la Selección y también sobre su última salida, donde se le ve celebrando junto a Christian Cueva. “Yo tengo familia y amigos. Quiero pasar tiempo agradable. A mí me encanta salir de fiestas. A mí me encanta. Cada vez que tenga oportunidad de salir, voy a salir, con mi mujer, amigos o con quien yo quiera”, declaró.

La ‘Culebra’, que no fue considerado como titular por Jorge Fossati en el torneo internacional que se juega en Estados Unidos, mencionó que una de sus actividades cuando no está vistiendo la Blanquirroja es pasar tiempo con su familia y amigos, y que salir de fiesta es una de las actividades que disfruta. “¿Por qué voy a dejar de hacer cosas que a mí me gustan si las puedo hacer?”, complementó.

Presidente del IPD anunció reunión con FPF para que Perú vuelva al Estadio Nacional

Federico Tong, presidente del IPD, mostró su deseo que la selección peruana juegue sus partidos de local en las Clasificatorias en el Estadio Nacional, y espera mantener conversaciones favorables con la FPF.

“Este es el estadio emblemático del país y siempre ha sido el estadio de la selección peruana, símbolo de todos los peruanos. Próximamente estaremos anunciando lo que conversemos con la FPF. Esta es la casa de la selección peruana y los partidos naturalmente tienen que jugarse en este estadio”, comentó Tong.

También aseguró que el estado del campo está bien y harán las mejoras necesarias al recinto. “El césped está en perfectas condiciones y el cuidado. Evidentemente hay que renovar la infraestructura del Estadio Nacional. Vamos a trabajar de manera rápida y proactiva para las mejoras”.