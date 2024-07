Perú: Oliver Sonne; ¿Ejemplo de como cuidarse?

Oliver Sonne cumplió su segundo partido oficial y lo tendremos para siempre.

El habilidoso lateral derecho de la selección peruana Oliver Sonne, cumplió frente a Argentina su segundo partido oficial con la camiseta blanquirroja y así lo aseguramos para que siempre juegue por nuestro Perú y ya no tenga opción de irse a otra selección como lo demanda la FIFA.

Si hablamos de Sonne, debemos mencionar su total compromiso con su carrera futbolística. Derrepente no será el más técnico del mundo, ni será el más destacado pero, el jugador del Silkeborg IF de Dinamarca, cuida su cuerpo como si fuera un templo y no duda en aconsejar hacer lo mismo a sus compañeros.

“Yo siempre he pensado que lo que hago fuera del campo es tan importante como lo que pasa dentro. Por eso duermo temprano, como sano, no salgo a fiestas, no tomo, porque esto es parte de mi trabajo como futbolista”, fueron palabras de Oliver Sonne sobre como ve el fútbol.

Si lo comparamos con lo sucedido con Christian Cueva y André Carillo que salieron de fiesta, sin importarles nada luego de la eliminación de Perú de la Copa América, sus actitudes dejan mucho que desear y creemos que el futbolista debe cuidar su cuerpo como dios manda para que pueda rendir como es debido.

El futbolista depende de su cuerpo y eso engloba muchas cosas: Como duerme, como se alimenta, como se ejercita, como se entrena y diferentes cosas que la suma de todo eso hace que el futbolista resalte en pequeñas cosas que, en verdad, marcan la diferencia a la hora de disputar un balón.

Un ejemplo claro es el caso de Cristiano Ronaldo, quien con 39 años de edad, gracias a su estricta dieta y forma de vivir, es uno de los futbolistas más reconocidos. Es más, se le podría considerar todo un atleta que, por como se le ve y porque sabemos lo competitivo que es, aún va a jugar muchos años.

Bajo ese concepto, llegamos a la interrogante de siempre: ¿El futbolista puede divertirse o debe cuidar su cuerpo como un templo? Creemos que darle libertad de elegir al futbolista peruano no es tan conveniente, ya que, por costumbre, siempre se pasa de la raya y eso esta muy lejos de cambiar.