Fútbol Femenino: “Alianza no es un equipo que especula”

En la previa del clásico, el técnico aliancista Letelier, se refirió acerca de lo que se viene.

Es domingo se viene una de las fechas más esperadas por todos los hinchas del fútbol, se viene el clásico de los clásicos del fútbol peruano. Alianza Lima enfrentará en condición de local a Universitario de Deportes. Estos partidos son de pronóstico reservado y todos los encuentros son distintos.

Por su parte, el técnico Letelier comentó lo siguiente: “Alianza no es un equipo que especula o espera al rival, sino que tratamos de imponer nuestra idea, se marcó una diferencia importante de goles que nos ha permitido terminar en primer lugar. La liguilla es un poco más compleja, todos los equipos tienen algo que decir y es importante estar bien preparados”.

Los aliancistas saben que sacar ventaja en esta primera fecha del hexagonal final será muy importante y más vital será dejar atrás a su eterno rival, Universitario. El equipo crema siempre pelea por el primer lugar y no quieren perder pisada. Un encuentro de infarto válido por la primera fecha del hexagonal final.

Por otra parte, el técnico aliancista se refirió sobre su jale Angie Castañeda: “Es una jugadora de corte ofensivo, volante, vamos a ver de qué forma podemos aprovechar sus capacidades. Tiene un poco más de una semana con nosotros así que vamos a ver cómo se puede acoplar en el equipo. Es una más y esperamos que sea un buen aporte no solo para este partido, sino para lo que resta del torneo, espero que le vaya bien y pueda cumplir con las expectativas que tenemos de ella”.

“Está en una etapa de adaptación, de conocimiento e integración en el grupo. La hemos traído con la expectativa de que le pueda ser útil al plantel y a los objetivos pero no nos olvidemos que este es un plantel de jugadoras y no solo ella, sino las otras chicas tienen opciones de poder jugar”, agregó Letelier.

De esta manera se jugará la primera fecha del hexagonal final con el clásico del fútbol peruano y, además, podremos disfrutar de Carlos A. Manucci vs Melgar, Sporting Cristal vs Defensores de Ilucán, Club UCV vs Ayacucho FC, UNSAAC vs D. Municipal, A. Cantolao vs FC Killas. Descansa Biavo FC.