Por: Fernando Jiménez // Punto que solo alivia

Sirve. No hay más que decir. Pudimos ganarle a Chile, se jugó con aplicación, pero sin contundencia. Lo mejor, los centrales Carlos Zambrano y Alexander Callens, bien respaldados por Araujo y López, cuando ingresó. No sé qué quiso inventar Jorge Fossati, al poner a Advincula, como extremo por izquierda. Y para remate tuvo que salir lesionado en el primer tiempo. Sus razones, habrá tenido Fossati para hacerlo arrancar en esa posición al “Rayo”, pero considero que fue un error. Cuando ingresó Marcos López, hubo una mejor presencia por ese sector, incluso una acción de él provocó una mano en el área, que no pasó a mayores.

En el primer tiempo, no llegamos al área de Chile. Ellos sí, hasta en cuatro oportunidades, pero enormes nuestros centrales que conjuraron el peligro. En honor a la verdad, Chile fue mucho ruido y pocas nueces. Normalito, limitado. Sin el buen funcionamiento de antaño, Con un veterano Alexis Sánchez, que siempre perdió ante nuestra defensa. Y un Vargas, quien no hizo daño como 9. Si tuvo la seguridad de Bravo, en el arco y sus aplicados zagueros rechazaban ante el débil ataque peruano.

En el segundo tiempo mejoramos. Creció la figura de Sergio Peña y estuvo mejor en la recuperación y desenfado Piero Quispe. Wilmer Cartagena no lucía, pero tampoco se mostraba opaco. Desesperaba Fossati, al no hacer variantes, que los hizo cuando se vio obligado. Polo opaco en el primer periodo, aunque mejoró en el segundo. Y Edison Flores no estuvo en su noche. Fue cambiado junto a Quispe, para que ingresen Grimaldo y Paolo Guerrero. El extremo de Cristal, entró bien, encaró y al menos mostró desenfado en sus incursiones. Paolo poco y nada. Fossati le dio 30 minutos y no tuvo oportunidad de sembrar peligro.

Pensé que Chile era más. Debe ser el peor equipo que le he visto en los últimos años. Sin cohesión, ni inventiva. Jugó a nada y eso nos permitió crecer. Normalito, sin asustar y sin hilvanar en su medio campo. Torpeza en la marca y muchos reclamos al árbitro brasileño Sampaio, que cobró todas las faltas a nuestro favor. Lo tenía como más severo, pero en cobró cuando los chocaban a los peruanos cuando tenían el balón. Fue un buen arbitraje del brasileño, ni para reclamar

No me entusiasma aún la selección. Discúlpeme. Se jugó mejor que en otras oportunidades, pero creo que podemos dar más. Me gustó la zaga, me encandiló Zambrano y Callens, para defender. Alexander se exigió en una acción y terminó lesionado, producto a ese esfuerzo. Podemos mejorar, si Fossati pone a los hombres adecuados. Hay imprecisiones que no se puede concebir, quizá usted se alegre. Este punto nos sirve para enfrentar a Canadá y buscaremos la clasificación con ellos en Kansas, pero si con Argentina, será muy difícil porque son otro lote y habrá que enfrentarlos sin dudas ni temores

Fue un empate justo. Aunque me quedó el sinsabor de poder ganarles. Aunque debemos encararar con otra predisposición ante los canadienses que le hicieron un buen partido a los argentinos, aunque también se perdieron muchos goles y solo lo pudo aniquilar en los últimos minutos a través de Lautaro Martínez.

Nos ilusiona tener solidez defensiva. En el medio nos falta más quite, porque Cartagena está solo y no puede hacer mucho, pero si vi actitud en Piero Quispe y Lapadula para recuperar, más que generar. El trabajo de Andy Polo, me desesperó en el primer tiempo, aunque mejoró en el segundo. Si no encara no sirve. Una cosa es Polo en la “U” y en la selección se muestra timorato. Edison Flores, tampoco desniveló y encaró. Debe tener una mejor actitud en el campo. Y no sé porque no pone a Bryan Reyna, quien apila mejor y se puede llegar con posibilidades

Me gustaría ver a un Perú hilvanando el juego en el medio campo, Defiende bien, pero no ataca de la misma manera. Quizás pido mucho, pero no puedo engañarme a mi mismo. Es un punto que quizás nos sirve y ante Canadá, veremos si podemos clasificar a la segunda fase, pero no lo veo con mucho optimismo.