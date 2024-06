Por: Fernando Jiménez // Postales de Arlington

El Centro de Prensa recién lo abrieron cuatro horas antes del partido

La selección llegó dos horas antes al Estadio AT&T

En la tarde la temperatura bordeó los 34 grados. Parecía un horno

VIAJE AGOTADOR. – Tras un vuelo muy agotador desde Los Ángeles, haciendo escala en Las Vegas, donde estuvimos cuatro horas, para arribar a Arlington, a las 10 y 30 de la noche, del viernes. Pedimos el UBER para que nos traslade al hotel y el taxi apareció siete minutos desde que lo solicitamos. El costo 35 dólares, unos 25 minutos del trayecto al hotel, que por suerte está ubicado frente al lujoso y confortable Estadio AT&T, que tiene una capacidad de 80 mil espectadores.

SUSTO MAYOR. – En el Centro de Prensa, que recién lo abrieron a las 3 de la tarde, cuatro horas antes del inicio del partido, nos encontramos con colegas que ha llegado a cubrir esta Copa América. Vimos a Diego Rebagliatti, el Tanque Arias, Alan Diez, Andreita Vela, de RPP. También vimos a Jampol Cuadros, de América TV, a César Vivar, de Ovación y a Pancholón García, que ha venido para la web del Trome. Nos contaba Pancholón que al regresar del hotel de Perú en el taxi se les cruzó un tráiler y la morena que conducía, se salió a la berma, volando todos los celulares de Jaime Mario Lature y Nato Bernuy. Casi no la cuentan

ALTA TEMPERATURA. – Un calor impresionante en esta bonita ciudad de Arlington. Unos 34 grados y parecía un horno. Había que refugiarse en la sombra. Arlington es una ciudad ubicada en el condado de Terrant, en Texas, dentro del área metropolitana de Dallas. Tiene una población de 365 mil 500 habitantes. Me informan que aquí nació la actriz Jennifer Stone. Es una ciudad en la que se practica mucho el béisbol

PERUANOS COMO CANCHA. – Muchos peruanos residentes en diversos lugares de Estados Unidos, poblaron los hoteles de esta ciudad. Los hoteles cuestan unos 100 dólares, la habitación doble y la single 80, aproximadamente. Una hamburguesa en una fonda está en el orden de los 10 dólares, una lata de Coca Cola, cinco dólares. Es lo que más se come al paso. Un breakfast (desayuno) está en unos 35 dólares. Una cajetilla de cigarrillos Marlboro chico está de 10 a 12 dólares, más o menos.

CENTRO DE PRENSA. – Muy vacío no como en otras Copa América, es la novena a la que asistimos, una más que Toño Vargas, me remarca el Tanque Arias. Solo café para servirse con sobrecitos de azúcar y pomitos de leche. Agua mineral en botellitas de la marca DEJA BLUE. No han sándwiches como en otros eventos y si bien es cierto hay máquinas para servirse Coca Cola, Pepsi o Fanta, no destilan el líquido. Y solo queda tomar agua. La sala si es lujosa, pero sin las estrellas del fútbol sudamericano. Esperábamos ver a Iván Zamorano o el Pato Yáñez, pero no lo vimos ni en pintura. Terminamos de escribir esas postales y nos vamos al Palco de Prensa, veremos el partido a través de unas lunas polarizadas, cosa que no nos gusta, pero en fin hay que acatar las normas de esta organización