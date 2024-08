Por: Josué Yactayo // Un hombre llamado KEVIN SERNA

Una historia de superación . Antes del fútbol trabajó en un restaurante, vendiendo libros y en una chatarrería

Debutó profesionalmente en Deportivo Luqueño de Paraguay

En el Perú jugó por Los Chankas, ADT de Tarma y Alianza Lima

Jugando en Alianza Lima le anotó dos goles a Fluminense por la Copa Libertadores y despertó el interés del equipo brasileño

Se naturalizó peruano, pero no podrá jugar por la selección ya que no alcanzó los 5 años de residencia ininterrumpidas, según la FIFA

El pasado 24 de julio, el estadio Maracaná no dejó de aplaudir la gran actuación de Kevin Serna. El joven de 26 años debutó con una asistencia para el colombiano Jhon Arias, quien marcó el 1 a 0 ante Palmeiras. Al finalizar el partido, Marcelo y Tiago Silva felicitaron a la nueva joya que llegó al último campeón de la Copa Libertadores.

SU HISTORIA

Kevin Steven Serna Jaramillo nació un lunes 22 de diciembre de 1997, en Popayán, Colombia. La patria del café vio nacer a un muchacho delgado y muy veloz, que siempre andaba detrás de un balón. Conforme fue creciendo se hizo hincha del Atlético Nacional y en su etapa adolescente se prometió debutar antes de los 18 años; de lo contrario, dejaría el fútbol.

Sin embargo, los 18 abriles llegaron y Kevin no debutaba en su natal Colombia, así que decidió otro camino. “Por circunstancias de la vida me había alejado del fútbol, me dedicaba a trabajar en otras cosas que me llenan de orgullo y que me formaron como persona. Trabajé en un restaurante, vendiendo libros, en una chatarrería, trabajé así un tiempo” recordó el joven de 26 años.

Kevin continuó con el fútbol. “Por cosas de la vida jugaba en campeonatos y me pagaban por ellos, hasta que un día me ofrecieron la oportunidad de jugar en Cali. Le consulté a mi familia y quedamos en intentarlo y ahí me fui metiendo”, expresó Serna, quien jugó por el Benport en Cali, Colombia. En este club mostró su velocidad y despliegue, siendo llevado a Portugal. Jugó para el Porto en la Quinta División, demostrando su destreza como delantero.

DEBUT PROFESIONAL

Escaló peldaño a peldaño y a los 22 años, recibió la propuesta de jugar en Paraguay por el Deportivo Luqueño. Lo que tanto soñaba se dio 3 años después. Debutó un 16 de abril de 2019 ante Olimpia y su primer gol lo anotó frente al mismo equipo, un 3 de noviembre en el estadio Defensores del Chaco. Fue su única celebración y luego de 20 partidos, preparó maletas hacia el Perú.

EN LOS CHANKAS

En nuestro país jugó en la segunda división por el Cultural Santa Rosa, que posteriormente, 19 de agosto del 2021, cambiaría de nombre a Los Chankas. Kevin disputó 24 partidos, anotando 11 goles y 9 asistencias. Su entrenador Juan Carlos Bazalar ya lo tenía en consideración como extremo veloz que metía goles y asistía.

AL ADT DE TARMA

Casi un año después, en 2022, Kevin recibe el llamado del técnico Bazalar para contar con él, en el ADT de Tarma. La oportunidad para jugar primera profesional había vuelto. En el equipo tarmeño se mostró en partidos importantes ante Sporting Cristal y Universitario de Deportes, marcándoles a ambos equipos. Posteriormente, ingresó el técnico Franco Navarro, potenciando el nivel de Serna. En 2023, repitió la cuota goleadora ante los dos equipos limeños. Ese mismo año fue el despertar de Kevin Serna, que además anotó el mejor gol del campeonato ante Cienciano, demostrando su velocidad y capacidad como delantero. En ADT jugó 70 partidos y marcó 14 goles.

RUMBO A ALIANZA

El buen actuar de Kevin había deslumbrado a los equipos de la capital. Alianza Lima era el más interesado en tenerlo en sus filas. Cumplió su cometido y Serna jugó el Apertura del 2024 con la “Blanquiazul”. Alianza, además de los partidos de la Liga 1, disputó la Copa Libertadores, que fue la mejor vitrina para Kevin Serna. El joven la rompió en el certamen internacional, anotando 2 goles a Fluminense, uno en el estadio Alejandro Villanueva y el otro en el Maracaná.

A FLUMINENSE

Fluminense no podía creer lo que Serna había hecho con sus estrellas. Pasó sin problemas a defensas de la talla de Marcelo y Felipe Melo. El vigente campeón de la Copa Libertadores necesitaba un jugador veloz como Serna, que complementará la parte técnica de Fluminense. Los brasileños se convencieron con el jugador y pagaron dos millones de dólares por el 70 por ciento del pase. Ahora Serna puede jugar en el Fluminense por tres temporadas y media, teniendo una oportunidad de oro que ya la comenzó a aprovechar.

Con una carrera en ascenso, Kevin Serna tiene un sueño aún por cumplir. “Mi sueño es seguir progresando, llegar a Europa, a una de las grandes ligas y por qué no a una selección que llegue a un Mundial. Paso a paso, con los pies en la tierra y con humildad”, finalizó.

¿Kevin Serna puede jugar por la selección peruana?

No, porque la FIFA exige que el jugador viva en nuestro país durante cinco años de manera ininterrumpida. Mientras que, Serna llegó al Perú en el 2021 y vivió sólo tres años y medio. Lo que sí tiene es la naturalización peruana, que se otorga a la persona por vivir en el país en un periodo de 3 años.

Asimismo, Narciso Algamis, actual representante del futbolista, dejó en claro el tema. “Tenía muchas ganas de pertenecer a Perú, pero ahora tendrá que jugar muy bien para que lo convoquen en Colombia. A nivel documentación y tiempos, yo calculo que jugar por Perú está descartado”.