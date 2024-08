Juegos Olímpicos: Contigo Perú

• Se juntaron para contar sus emociones y cantar tradicional canción

Quedan pocos días en París 2024, sin embargo algunos representante de la delegación del Team Perú se juntaron para contar sus emociones y hasta se animaron a cantar el ‘Contigo Perú’.

Nuestro medallista Stefano Peschiera (Vela), Alonso Correa (Surf), María Belén Bazo (Vela), Evelyn Inga (Atletismo) y Nicolás Pacheco (Tiro deportivo) se mostraron muy contentos por su participación en estos Juegos Olímpicos, y no dudaron en decir que seguirán preparándose muy fuerte para lograr una medalla en la próxima justa olímpica.

“Poco a poco nos vamos dando cuenta de lo que hemos logrado como equipo y familia, acá compartimos con los mismos valores y hemos sacrificado muchas cosas para cumplir con estos sueños. Hoy me tocó a mí, pero estoy seguro, y casi convencido, que en cuatro años más vamos a conseguir no solo una sino varias y no serán de bronce. Estamos unidos, cada uno aprendiendo el deporte de otro y apoyándonos siempre como equipo. No estamos solos porque hay un gran equipo detrás nuestro y también está la familia que nos da ese apoyo emocional que siempre se necesita”, dijo Stefano Peschiera para los canales oficiales del Comité Olímpico Peruano (COP).

María Belén Bazo se mostró muy emocionada sino porque fue designada como abanderada para la clausura de estos Juegos Olímpicos junto a Stefano Peschiera.

“Estoy muy feliz por mis resultados y de todo el equipo peruano. Han sido unos Juegos Olímpicos increíbles, en donde se logró cinco diplomas y una medalla de bronce, realmente siento que dimos mucha pelea acá, en París”, dijo Bazo en Radio Ovación.

Luego, ‘Mabe’ puntualizó que “han sido años de preparación para llegar hasta acá, tomando en cuenta que me dedico al este deporte desde que salí del colegio, hace 10 años. Ha sido un camino difícil, bastante sacrificado, pero logramos llegar lejos y, en ese sentido, tengo que agradecer a mi familia que ha sido mi principal auspiciador y motivación. Luego, está el apoyo del IPD, de mi federación que me ayudaron un montón desde hace un tiempo atrás, pero se requiere más apoyo del gobierno y de las empresas privadas para conseguir mejor cosas”.