Postales de Kansas

La selección entrenó con una temperatura de 35 grados

Parece que Advíncula, no juega. Afirman que tendría que esperar 45 días que dura la inflación al tendón

Decenas de peruanos fueron a darle su aliento a los seleccionados

KANSAS CITY. – Es una hermosa ciudad. Hace dos semanas empezó el verano y se siente un calor abrasador. La temperatura no baja de 35 grados, desde muy temprano. Tiene una población de 2 millones de habitantes. Es la ciudad más grande del estado de Misuri. Acá se practica el béisbol y su equipo más famoso es el Kansas City Royals, que juega en la Liga Mayor y el Kansas City Chiesfs (fútbol americano) y el Sporting Kansas City, de la MLS. Están construyendo un estadio nuevo para el equipo de Hockey y uno de baloncesto.

COLEGUITAS. – Varios colegas de diversos medios han llegado a esta ciudad. Están Jampol Cuadros, de América TV, Andreita Vela, de Canal 4 y Canal N, Fernando Egusquiza y Paulo Ocaña, de Frecuencia Latina, César Vivar, de Ovación, Felipe Rospigliosi, de OVASPORT, Walter Arraya, de Inka Sport, Daniel Kanashiro y Gustavito Peralta, de DIRECTV, Jason Sánchez, de ATV, Diego Rebagliatti y Michael Succar, de Cable Mágico y Sandro Centurión, de Best Cable. Ellos son los que identificamos, entre los más conocidos.

POCHITO VIVE. – Tuvimos el gusto de conocer a Felipe Rospigliosi, nieto de Pocho. Él es hijo de Juan Carlos, uno de los hijos del maestro Pocho. Felipe trabaja en Ovasport (YouTube). “Tenía 4 años cuando murió mi abuelo, gracias por sus palabras hacia él”, me dice. Hablamos de su abuelita, Gladys, de Micky, su tio. “El también murió joven, solo tenía 42 años y mi papá se también se me fue, hace unos años”, comenta algo compungido. Le cuento de su abuelo Pocho, quien siempre iba a Buenos Aires, me tenía todo el día con él. “No le gustaba andar solo y lo acompañaba a comprar sus long play para su programa “Tres en Ovación”. Al regresar de Montevideo, dejé la corresponsalía de Ovación y me fui a escribir a La Tercera de La Crónica. No sabía que se iba a enojar y me quitó el habla. Nos volvimos a amistar en el 86 cuando lo nombraron jefe de Deportes de El Nacional y ahí ya volvimos a ser amigos”. Le cuento. Buena gente Felipe, muy sencillo y humilde. No sabe el abuelo que tuvo. Pocho era extraordinario. Y yo su hincha.

ANDREITA.- Me sorprende ver a una señorita que entrevista para Canal N. Ella es Andreita Vela. Ha estudiado en ISIL y esta debe ser su primera Copa América. Le cuento que a mí me gusta hacer casting con la nueva generación de periodistas. Y le sigo contando que en 1985 cuando fue Perú a Buenos Aires para jugar con Argentina por las eliminatorias para México 86 y estábamos en cancha de River un día antes del partido, haciendo reconocimiento de cancha, le pregunte a Humberto Martínez Morosini. ¿Humberto quién es ese chiquillo que está ahí? Y me dijo, míralo bien, su nombre es Jaime Bayly y será un gran periodista.

HINCHAS PERUANOS. – Muchos hinchas han llegado a Kansas, de diferentes puntos de este país. “Yo soy de San Juan de Miraflores”, me dice uno de ellos. Y sigue: “Estoy ilegal y crucé por rio desde México. Me vine con mi esposa y mi hijo, cuando me agarró la MIGRA, les dije que en mi país (Perú) había mucha delincuencia y por favor, me dejen entrar. Parece que les dio pena y me dijeron: Ya pasa”. Otro es del Rímac: “Mi abuelo vivía en la urbanización El Bosque, por eso tengo la celeste puesta”. Él está en Chicago, hace 23 años y afirma que ya no regresa. “Hasta vemos TV peruana y estamos enterados de todo. Yo me devoraba Todo Sport y El Bocón, antes de venir”, señala. Vamos calentando el ambiente y mañana la seguimos. Chau

