Prelista de los Juegos Olímpicos de París 2024 sin Mbappé.

Thierry Henry, entrenador de la selección francesa para los Juegos Olímpicos, anunció una prelista que no incluye a Mbappé ni a Griezmann. Este lunes se confirmó que Kylian Mbappé no figura en la prelista de convocados por el entrenador Thierry Henry para el torneo. A pesar de perfilarse como el líder del equipo, Mbappé no está entre los 25 seleccionados, coincidiendo con su inminente anuncio como nuevo jugador del Real Madrid.

El Real Madrid ya había comunicado a la Federación Francesa de Fútbol (FEF) su decisión de no ceder a ningún jugador francés de su plantilla. Según la normativa olímpica, se permiten tres futbolistas mayores de 23 años en la convocatoria. Henry ha incluido a Lacazette (Olympique Lyon) y Mateta (Crystal Palace), dejando un cupo aún por revelar.

A pesar de las dificultades para convocar a jugadores que militan fuera de Francia, Thierry Henry afirmó que “la lista está abierta para todos, la puerta no está cerrada para nadie”. Esta declaración se produjo en respuesta a una pregunta sobre la posible inclusión de Kylian Mbappé en la selección olímpica.

