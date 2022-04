Presidente de Sporting Cristal: “Los refuerzos se decidieron no por un tema económico, sino por convicción”

Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal, habló de los refuerzos de está temporada y se refirió al proyecto a largo plazo.

Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal, habló de los refuerzos de está temporada y se refirió al proyecto a largo plazo. El presidente de la ‘celeste’ también habló sobre el regreso de Yoshimar Yotún al Rímac.

“Hay una motivación que es la que nosotros nos propusimos inicialmente con el club Sporting Cristal, que era buscar la sostenibilidad. Muchos lo atribuyen a un tema económico pero no es solo eso, es encontrar un modelo sostenible. Que se pueda lograr una sostenibilidad económica pero que se sigan cumpliendo los hitos deportivos que ha venido cumpliendo Sporting Cristal”, dijo al canal del club.

Sobre el regreso de ‘Yoshi’ a Sporting Cristal: “Es una gran satisfacción poder tener a Yoshi de vuelta en casa, va más allá de un tema económico. Va ligado a un tema que le podamos trasmitir nuestro proyecto. El compromiso que tenemos, lo que hay de por medio y ahí es donde la otra parte entiende. Conseguimos eso en poco tiempo y fue fundamental para tener a Yoshi nuevamente con nosotros y es una gran alegría”.

Sobre los refuerzos del equipo comentó: “Estamos en nivel deportivo, económico relegados a nivel Sudamérica. Entonces todo se hace cuesta arriba, es importante tener esa realidad presente. Es muy fácil pretender tener lo mejor cuando a nivel región no somos lo mejor”.

En esa misma línea agregó: “Dentro de nuestra realidad tenemos una serie de opciones y tuvimos una serie de opciones para cada uno de los refuerzos. Y se terminó decidiendo no por un tema económico, sino por un tema de convicción porque se creía por el estilo, por la forma. Por el aporte determinado que cierto futbolista le iba a dar a cierta zona del campo, al equipo, a la contribución no solo deportiva, sino a todo lo que hay detrás”.

Señaló que no quiere presión sobre los traspasos: “No puedes prever todo y hay una serie de situaciones que pasan que no están previstas y pueden haber distintos comportamientos. Vemos continuamente en los mejores equipos del mundo que por diferentes motivos no hay una adecuada adaptación, hay procesos y hay que saber respetar eso. No todo lo vamos a hacer de manera perfecta”.

Finalmente indicó: “Nosotros tenemos la obligación a nivel deportivo de rendir al mayor nivel y para eso trabajamos pero también tenemos la gran responsabilidad de cuidar ese legado. Ahí es donde viene el impacto social y la sostenibilidad económica. Menos del 50% del presupuesto se destina a fútbol profesional. El club tiene mucho más que eso, tenemos una infraestructura de 8 hectáreas y media. Tenemos 8 equipos de fútbol formativo, un equipo de fútbol femenino profesional y toda la estructura de menores. Los resultados no se van a ver en el corto plazo pero son importantísimos para la base”.