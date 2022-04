Acasiete: “La dirigencia crema debe poner orden y mano dura”

Santiago Acasiete, ex defensor de Universitario, habló sobre la situación que vive el cuadro crema en la presente temporada.

Santiago Acasiete, ex defensor de Universitario, habló sobre la situación que vive el cuadro crema en la presente temporada. El ex seleccionado nacional analizó la goleada de Alianza Lima por 4-1 ante Universitario en el Estadio Monumental.

Acasiete sabe que la ‘U’ pasa por un momento grave: “Es una situación difícil, un momento complicado, duro, porque en lo deportivo Universitario no estuvo bien, sin quitarle mérito a Alianza que mereció ganar, pero es cuestión de darle tiempo y los jugadores son conscientes del momento que están pasando y seguir trabajando con Araujo”, dijo a Radio Ovación.

Sobre lo ocurrido con los hinchas: “No he pasado por un momento así pero esto se hace costumbre ya que la hinchada se meta a lugares que no le corresponden. La dirigencia debe poner un poco de orden y mano dura. El jugador siempre sale a ganar, a conseguir objetivos, en la ‘U’ hay una presión alta por querer salir campeones pero todo a su tiempo. Esperemos que los dirigentes tomen cartas en el asunto”.

Sobre el nivel futbolístico de los defensores ‘cremas’ en la actualidad: “El tema de los centrales en Universitario, siguen siendo buenos jugadores pero hay que buscar variantes, gente que los apriete para que no bajen el nivel”.

Finalizó su entrevista, lamentando la situación de Universitario: “Universitario no venía bien en el tema colectivo. Me sorprendía que en casa defienda y busque el contragolpe, no es el estilo de Universitario. A partir de ahí ha sacado resultados a veces por temas individuales pero en el colectivo no estaba dando la talla para no sufrir tanto. Después viene el clásico que te abre el abanico de problemas”, lamentó.