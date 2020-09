Presionan a Salas

Dirigentes exigen que cambie el estilo de juego porque urgen resultados

Mario Salas llegó a nuestro país hace algunos meses con la ilusión de enrumbar el camino de Alianza Lima al éxito y devolverle esa identidad futbolística de buen juego que los caracteriza y que se había perdido con el tiempo. Esto para situarlo en los primeros lugares de la Liga 1 y competir en la Copa Libertadores, sin embargo hasta el momento no lo consigue y esta situación comienza a preocuparlo por más paciencia y convicción que tenga para salir airoso de la crisis deportiva que golpea.

Tras la nueva derrota ante Racing por Copa el último miércoles, el ‘Comandante’ Salas dejó un mensaje contundente de cara a su futuro. “Es indispensable tener buenos resultados para confirmar los procesos y proyectos”, por ello, se conoció que los dirigentes presionaron al entrenador chileno para que cambie el estilo, pues necesita resultados cuanto antes.

Por parte de Alianza Lima existe un respaldo hacia el comando técnico que tiene contrato hasta el 2021, pero el entorno del chileno no está cómodo con la terrible situación y considera que el mensaje no está llegando al plantel. Incluso si el equipo no logra meterse a la final de la Liga 1 (ganar la Fase 2), Salas estaría dispuesto a marcharse de la institución. Queda esperar el tiempo, para ver que se dice al final.