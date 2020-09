“Zidane no lo quería, yo sí”

Mourinho se refirió a la situación de Bale en Real Madrid.

No es un secreto que la salida de Gareth Bale de Real Madrid se dio principalmente por perder la confianza de Zinedine Zidane, sin embargo, esto no le preocupa demasiado a José Mourinho, quien cree poder con la personalidad del galés, quien siempre fue de su gusto. “Si a todo el mundo le parece bien, estará perfecto. No he hablado con Zidane, pero creo que está contento con que se haya ido y nosotros estamos contentos de que haya venido. Así que, esperemos que a final de temporada se pueda quedar”, comentó.

Eso sí, el portugués mencionó que Bale no tiene la titularidad comprada y tendrá que esforzarse para ganarse un lugar. “Él sabe que es un jugador que me gusta mucho, pero también sabe que el mejor es el que juega. No va a jugar porque sea Gareth Bale, jugará porque demostrará que lo merece”, añadió.