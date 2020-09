‘La Pulga’ contraataca

Lionel Messi aprovechó la despedida de Suárez para volver a criticar a la dirigencia del Barcelona.

Lionel Messi sigue en guerra contra el presidente Josep María Bartomeu y le lanzó un dardo en un párrafo de la despedida que le dedicó a Luis Suárez en Instagram. “Será raro verte con otra camiseta y mucho más enfrentarte. Merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada”, escribió.

La ‘Pulga’ también tuvo el apoyo de dos excompañeros: “Increíble como hacen las cosas”, comentó Neymar. Y Dani Alves remarcó: “Infelizmente es esa la realidad, que viene de hace tiempo. Solo se confirma año tras años No es sobre ganar o perder, eso lo sabemos y mucho, es sobre respecto y eso no lo saben. Sigue duro que de alguna manera estamos allí”.

El ‘Pistolero’ también se dio tiempo de agradecer el gesto. “Gracias amigo por tus palabras y más aún por ser como sos, por lo que fuiste desde el primer día conmigo. Estaré siempre agradecido al Messi humano, divertido y sentimental. No te olvides lo que te dije, seguí disfrutando y demostrando que por algo sos el uno y que no empañen lo gigante que sos. Te quiero mucho amigo y los vamos a extrañar a los cinco”, reflexionó haciendo referencia a la amistad entre sus familias.