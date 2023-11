Presuntos hinchas de Universitario le envían arreglos florales con nota a Carlos Zambrano

Presuntos hinchas hicieron el envío a la casa de los parientes del jugador

Presuntos hinchas el día de hoy le dejaron un arreglo de flores, utilizado normalmente para funerales, a Carlos Zambrano con nota incluida.

La situación aconteció está madrugada en la casa de los padres del futbolista que actualmente se desempeña en Alianza Lima. Ante lo sucedido, efectivos policiales especialistas en explosivos acudieron al lugar de loas hechos y, seguidamente, se encargaron de llevarse el objeto que además tenía la firma de la barra y decía “para el cag%$& de Carlos Zambrano. Trinchera U Norte”.

Además, miembros de la familia del “Kaiser” hablaron, entre ellos su hermano, quien dijo en la red social de Twitter que tras el pronunciamiento de los directivos de la “U”, se dio el accionar de los pseudo-hinchas, “dejaron un ‘presente’ en la casa de mis viejitos para atarantar. Las declaraciones de estos dirigentes rivales terminan en estos actos cobardes”. También les hizo el pedido a los aficionados blanquiazules que no caigan en la provocación para que no haya actos violentos, y que su aliento al equipo es lo que más importa, “a diferencia de ellos, pido a nuestros hinchas (Alianza Lima) no caer en este juego tontito y evitar todo tipo de violencia. Su aliento es más valioso para lograr el objetivo”.

Asimismo, la madre del “León”, otro de los apodos del deportista de treinta y cuatro años, habló para aquellas personas que hicieron el cometido, “no sé por qué tanto miedo, esta gente que confíe en su equipo. Carlos está curtido de este tipo de acciones”.

Asimismo, el reconocido periodista peruano, Erick Osores, indicó que se debería suspender el partido tras lo sucedido, “este hecho debería significar la suspensión del partido. La violencia no puede imponerse. Implacable ante ello”.

No obstante, se aprobó las garantías para el trascendental cotejo que definirá al campeón de la Liga 1 Betsson 2023, aunque se califica el encuentro de mañana como de alto riesgo.

