Previa: Granada vs Valencia en la Jornada 26 de la Liga Española.

Granada y Valencia se enfrentaran el el próximo sábado 24 de febrero, a partir de las 08:00 horas en la Jornada 26 de la Liga Española

Granada recibirá a Valencia, en el estadio Nuevo de Los Cármenes en el marco de la fecha 26 del torneo España – LaLiga EA Sports 2023-24.

Este enfrentamiento reúne a dos equipos que protagonizaron un empate en su último encuentro, y ahora se enfrentarán con el objetivo claro de asegurar los tres puntos y avanzar en la tabla del torneo.

Camino de el Granada y Sevilla en el torneo torneo España – LaLiga EA Sports 2023-24

En su reciente visita a Almería, el Granada logró asegurar un empate con un marcador de 1-1. No obstante, el desempeño del equipo en las últimas cuatro jornadas de este campeonato ha sido caracterizado por dos empates y dos derrotas. Durante este periodo, la defensa del equipo ha sido desafiada, concediendo un total de 8 goles, mientras que su ofensiva ha logrado anotar 5 tantos en el arco rival.

Valencia aseguró un valioso punto al protagonizar un empate sin goles frente a Sevilla. En sus más recientes actuaciones, el equipo ha experimentado una mezcla de resultados, registrando 2 victorias y 2 derrotas. Durante este período, Valencia ha demostrado solidez defensiva al mantener su portería invicta en 5 ocasiones, mientras que su ofensiva ha contribuido con 3 goles a favor.

En los últimos cinco enfrentamientos entre estos dos equipos, se ha registrado un triunfo para el equipo local, un empate y tres victorias para la visita. La última vez que se encontraron en la competición fue el 5 de noviembre, en el marco del torneo España – LaLiga EA Sports 2023-24, donde Valencia salió victorioso con un ajustado marcador de 1-0.

El equipo local se encuentra actualmente en el décimo noveno puesto de la tabla, acumulando un total de 14 puntos con un registro de 2 victorias, 8 empates y 15 derrotas. En contraste, el equipo visitante se posiciona en el octavo lugar, ostentando 36 unidades en su cuenta con 10 victorias, 6 empates y 9 derrotas.

Los próximos partidos del Granada en LaLiga 2023-24

Fecha 27: vs Villarreal: 3 de marzo – 08:00 horas | Fecha 28: vs Real Sociedad: 9 de marzo – 12:30 horas | Fecha 29: vs Mallorca: 16 de marzo – 08:00 horasFecha 30: vs Cádiz: Fecha y horario a confirmar | Fecha 31: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Los próximos partidos del Valencia en LaLiga 2023-24

Fecha 27: vs Real Madrid: 2 de marzo – 15:00 horas | Fecha 28: vs Getafe: 9 de marzo – 08:00 horas | Fecha 29: vs Villarreal: 17 de marzo – 10:15 horas | Fecha 30: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar | Fecha 31: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Horarios del partdio de Granada vs Valencia

Colombia y Perú | 08:00 horas

Argentina y Chile (Santiago) | 10:00 horas

El Salvador, México (México) y Nicaragua | 07:00 horas

Venezuela | 09:00 horas