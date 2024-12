¡Primeras palabras de Winston Reategui como presidente de CONAR!

Winston Reategui, flamante presidente de CONAR, se pronunció sobre sus metas.

Los cambios radicales toman tiempo en ser aceptados pero son parte del proceso. Winston Reategui fue oficializado como nuevo presidente de CONAR para poner un poco más de orden dentro de la institución. En las siguientes líneas, nos cuenta algunas mejoras que quiere implementar.

“Cuando he sido presidente en la Asociación de Árbitros siempre he dado la cara porque no hay nada que temer. Uno se puede equivocar, pero es por eso que queremos hacer grandes cambios en el arbitraje. Y uno de los primeros cambios que hemos decidido hacer primero es la publicación de los audios VAR en los partidos porque quedaba el sinsabor que no había transparencia y queremos hacer eso. Una de las cosas también importantes es la autonomía total porque en la reunión que tuve con el ingeniero Lozano eso se habló, yo le expuse con quiénes quería trabajar, es por eso que elegí a Víctor Hugo Carrillo, a Henry Gambetta, a César Escano, a Héctor Rojas que son personas que están en Conmebol. Ellos tienen un conocimiento arduo en la tarea, están en el día a día y ellos van a ser el soporte técnico”, señaló Winston Reategui.

A su vez, señaló que serán drásticos con los réferis que no cumplan a carta cabal sus funciones con castigos ejemplares. Un punto vital que muchos clubes lo pedían, es que se pueda escuchar los audios del VAR, en base a esto dijo que si serán expuesto lo más rápido posible para la transparencia del torneo.

“No es tan fácil el recortar un audio y ponerlo, es todo un procedimiento. Tiene que haber una persona especializada al respecto. Por eso yo creo que a más tardar tendría que ser al día siguiente. Esperemos que si el partido sea a primera hora pueda salir horas después, pero tampoco no es fácil y no es sencillo que los audios salgan”, sentenció Winston Reategui, quien espera aportar en mejor nuestro querido fútbol peruano.