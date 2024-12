¡Adriana Lucar cree que fútbol femenino viene en alza!

Adriana Lucar, mostró su alegría por el crecimiento que muestra el fútbol femenino.

Una voz autorizada para opinar sobre el fútbol femenino es Adriana Lucar. La delantera íntima a pasado por todos los momentos del deporte, tanto duros y buenos. Hoy en día es campeona con Alianza Lima y sabe que todo a mejorado pero no olvida los inicios cuando luchaban por ser vistas.

«Yo creo que ahora el fútbol femenino ha dado un paso más a la profesionalización y no podemos comparar los campeonatos desde el 2021 a los campeonatos que se jugaban antes en la Videna. Si ustedes vieran los campeonatos que se jugaban en la Videna estarían de acuerdo», aseguró Adriana Lucar.

La atacante peruana, sabe que las cosas han mejorado pero que aún estamos a años luz de otros países donde si tienen al fútbol femenino profesionalizado como debe ser. En Perú son 3 o 4 equipos que hacen las cosas bien pero los demás, siguen cayendo en la irresponsabilidad de hacer lo que se pueda.

Como se sabe, Adriana Lucar, tiene bastantes diferencias con la FPF, ya que no comparte ciertas ideas y es por eso que lleva tiempo sin ser considerada como jugadora de la bicolor. La atacante comenta que actualmente ve muy difícil representar a su patria porque ya está en otra etapa de su carrera.

“Yo creo que en algún momento atrás, si hubiese visto ese cambio en las cosas, hubiese podido volver a la selección. Sé que hay iniciativas de que esto mejore, pero no lo veo al 100%. La puerta a la selección está totalmente cerrada”, aseguró Adriana Lucar quien anhela más apoyo al fútbol femenino.

Esta claro que Adriana esta viviendo los últimos años de carrera futbolística, actualmente tiene 33 años y aunque le quedan algunas batallas más, todavía no tiene claro si seguirá ligada al fútbol luego que se retire. Además, aduce que meterse a la FPF, amerita embarrarse con todo lo que ya existe ahí.

«La verdad no sé qué quiero hacer cuando me retire, pero no le cierro la puerta, porque al final uno quiere que lo que hace mejore (…) A veces la gente preparada para este tipo de cosas no se mete en la Federación porque sabe cómo se manejan las cosas… De entrenadora no hay forma”, finalizó Adriana Lucar.