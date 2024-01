Principales rivalidades del fútbol peruano – Top 5 resultados

Si hay un deporte por el que se puede decir que el público peruano siente una atracción especial es el fútbol y esto tiene su clara incidencia en el seguimiento de la Primera División del país y en las apuestas deportivas donde muchos de los fanáticos de la disciplina han volcado sus emociones.

Todo esto ha hecho que hoy nos interesemos más en la tradición que en la actualidad por la que pasa el fútbol de Perú, ya que para nadie es un secreto lo que pasa a nivel de selecciones, más allá de la llegada de un DT como Jorge Fossati y por ello hoy venimos hablar de las principales rivalidades del fútbol peruano.

En esta reseña repasamos la historia detrás de los principales clásicos que se disputan en el país y su razón de ser y otros enfrentamientos que quizás no tienen la tradición de los cinco primeros, pero que aun así se consideran clásicos.

1. Clásico Nacional: Alianza Lima vs. Universitario de Deportes

La historia de estos encuentros se remonta al año 1928, cuando se disputó el primer “Clásico del fútbol peruano” o “Clásico de los clásicos”. Como también son conocidos, viene dada porque desde ese momento se dio una rivalidad que terminó de tan mala manera que Alianza Lima terminó ese encuentro con 5 jugadores expulsados y con algunos de los integrantes del equipo peleando en la tribuna con aficionados.

Las reacciones no se hicieron esperar y algunos culpaban al público, otros a los jugadores de Alianza y otros a Julio Borelli quien fue el árbitro y le solicitaban un despido de parte de la Federación Peruana de Futbol.

Esta rivalidad ha hecho que se hayan enfrentado un total de 371 veces, contando los amistosos, partidos del torneo local y encuentros en copas internacionales. De estos clásicos se desprende un balance de 142 victorias para Alianza Lima, 124 victorias para Universitario de Deportes y 105 empates.

2. Clásico moderno: Alianza Lima vs. Sporting Cristal

En el caso del denominado “Clásico moderno” su definición viene dada porque son los equipos más ganadores de las últimas dos décadas. Por el lado de Alianza Lima vemos que tienen títulos en los años 2001, 2003, 2004, 2006, 2017, 2021 y 2022, mientras que por el lado de Sporting las victorias en los últimos años han sido en 2002, 2005, 2012, 2014, 2016, 2018 y 2020.

El balance en estos encuentros del “Clásico moderno” hace que las apuestas deportivas sean siempre reñidas y con gran número de mercados. Hasta ahora hay 76 victorias para Alianza Lima, 69 empates y 66 victorias para el Sporting Cristal.

3. Clásico Universitario: Sporting Cristal vs Universitario de Deportes

El fútbol peruano ha pasado por diversas etapas en su historia, tal cual como si de la historia universal se tratase y en uno de los capítulos de esa historia se empezaron a disputar los campeonatos descentralizados (1966), desde allí ambos equipos están entre los más laureados y son de los que han desplegado mejor fútbol. Esto ha traído consigo que ambos equipos consideren a su rival como un clásico.

En el caso de este clásico, el historial está en favor de Universitario, quien tiene 75 victorias en lugar de las 65 de Sporting Cristal. Estos enfrentamientos además han tenido un total de 70 igualdades en el marcador.

4.Clásico del Sur: FBC Melgar vs. Cienciano

A pesar de no tratarse de dos equipos con la tradición de los clubes previamente mencionados, Melgar y Cienciano han hecho que su nombre suene en el continente por participaciones en torneos internacionales. En cuanto a la rivalidad por la que se enfrentan estos dos equipos destaca su ubicación geográfica, ya que ambas localidades están muy cerca una de la otra.

Este “Clásico del sur” que es conocido como el clásico de fuera de Lima con más prestigio en Perú, tiene un historial de 64 victorias para Melgar por 38 de Cienciano. Estos resultados se complementan con 34 empates en el marcador.

5.Clásico Porteño: Atlético Chalaco vs. Sports Boys

Al igual que el “Clásico del sur” este enfrentamiento basa su historia en la ubicación geográfica, ya que ambos equipos son del Callao. Este clásico que también es conocido como “Clásico Chalaco” no tiene un enfrentamiento registrado entre ambos equipos desde 1988. Sin embargo, desde antes de esa fecha tenían un historial de 39 victorias para Sports Boys por 29 de Atlético Chalaco. En este enfrentamiento también hay un historial de 22 empates.

En adición a estos enfrentamientos podemos destacar otros clásicos como Sport Boys vs. Sporting Cristal, Sport Boys vs. Universitario de Deportes, Club Deportivo Municipal vs. Universitario de Deportes, Juan Aurich de Chiclayo vs. Mannucci de Trujillo, Alfonso Ugarte de Chiclín vs. Carlos A. Manucci, Alianza Lima vs. Club Deportivo Municipal, Cienciano vs. Deportivo Garcilaso y Deportivo San Lorenzo vs. Deportivo Boca Juniors.

Entre los jugadores de estos clásicos destacan nombres como Roberto Palacios, César Cueto, José Velásquez, Juan Valdivieso, Héctor Chumpitaz y Teófilo Cubillas, entre otros.

Esperamos que este repaso haya sido de tu agrado, sea porque estás conociendo del fútbol peruano o porque quieres sumergirte en sus profundidades.